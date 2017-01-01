В Украину незаконно ввозили элитные авто: Разоблачена схема

Только на одном таком авто Украинский бюджет потерял полмиллиона гривен.

Пресс-служба ГБР сообщила, что следователи Государственного бюро расследований раскрыли схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей. Отмечается, что к схеме имеют отношение сотрудники Львовской таможни, передает ТСН.

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"Автомобили премиум-класса незаконно ввозились на территорию Украины в режиме временного ввоза, или по документам дипломатических представительств иностранных государств, то есть не уплачивались обязательные таможенные платежи при ввозе на таможенную территорию Украины", - рассказали в бюро.

Так, для ввоза автомобилей изготавливали поддельные документы о таможенной стоимости и происхождении автомобилей, после этого в автомастерских номера узлов и агрегатов переделывались под имеющиеся свидетельства собственности, и автомобили с поддельными документами и номерами выставляли на продажу.

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Например, по схеме ввезли Mercedes, на котором государство потеряло 658 тыс грн.

"Проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни, а также по месту жительства должностных лиц таможни. Сейчас устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены на территорию Украины с участием этих сотрудников, и ущерб, нанесенный государству в результате реализации схемы", - рассказали в ГБР.

Ранее сообщалось, что ТОП-5 самых дорогих растаможенных авто на еврономерах. Самым дорогим автомобилем оказался Porshe 911 TURBO S 2013 года выпуска таможенной стоимостью более 80 тыс долларов.