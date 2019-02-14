Гройсман забрал у Коболева автопарк мерседесов

Кабмин пытается оптимизировать работу Нафтогаза.

Правительство принялось оптимизировать работу НАК Нафтогаз и увеличить ее эффективность, для чего Кабмин разрешил им продать 13 автомобилей Mercedes Benz на открытых торгах, передает UBR.

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Так, Нафтогазу придется продать 6 автомобилей Mercedes Benz E320 (2000-2004 годов выпуска), 1 Mercedes Benz E430 (2000 г в), 1 Mercedes Benz E500 (2002 г в), 4 шт Mercedes Benz S500 (2000-2005 г в), а также автобус Mercedes Benz 0404-10R 1996 г в.

"Указанные фонды не используются в процессе проведения деятельности по транспортированию магистральными трубопроводами и хранению в подземных газохранилищах, их дальнейшее использование является экономически неоправданным", - разъясняется в пояснительной записке.

Для продажи автомобилей воспользуются системой ProZorro, однако, отмечается, что большим спросом дорогие авто с пробегом не пользуются спросом, потому, скорее всего, дорого продать их не смогут, максимум за 90 тыс долларов за одно авто.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз несогласен с начисленной Кабмином пеней. В компании утверждают, что выплатили дивиденды в госбюджет согласно утвержденному графику.