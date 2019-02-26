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Украина оказалась внизу рейтинга доступности бензина

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После Украины худшее соотношение доходов и цен на топливо только в двух странах мира - Индии и Пакистане.
Украина третья с конца по доступности бензина
Украина третья с конца по доступности бензина
Getty Images

Украина занимает 59 место в рейтинге стран с самым доступным бензином. Всего в списке - 61 государство. Такие данные приводит издание НефтеРынок, используя методологию Bloomberg, по которой агентство составляет свой рейтинг Gasoline Prices Around the World. 

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По данным консалтинговой компании UPECO, средняя цена А-95 на украинских АЗС в IV квартале 2018 года составила в среднем $1,14/л (по курсу НБУ), что соответствует 15,8% суточного дохода на каждого гражданина. В качестве среднего дохода используется годовой показатель ВВП на душу населения в пересчете на день. В Украине ВВП на душу населения по итогам 2017 года составил $2640, или $7,23/день.

Худшее соотношение доходов и цен на топливо только в двух странах мира из 61 государства, включенных в рейтинг Bloomberg. Так, в Пакистане за литр бензина А-95, который в IV квартале 2018 года стоил $0,69/л, нужно было отдать 20% среднесуточного дохода его гражданина (составляет $3,35). В Индии, где А-95 стоил $1,02/л, на литр бензина пришлось бы потратить 18,5% дохода.

Ранее сообщалось, что в НБУ спрогнозировали рост цен на топливо. При сохранении нынешних условий цена на топливо будет повышаться не более, чем на 4-5 процентов ежегодно.

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Теги: рейтинг, Украина, топливо, бензин, дизель, стоимость топлива, стоимость бензина, стоимость бензина 2019
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