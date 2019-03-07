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Замглавы Госдепа США обсудил в Киеве вопрос Нафтогаза

Комментариев: 2
Дэвид Хейл обсуждал важные энергетические вопросы практически на каждой своей встрече в Киеве.
Дэвид Хейл три дня проводит встречи в Украине
Дэвид Хейл три дня проводит встречи в Украине
Пресс-служба президента Украины

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе визита в Украину обсудил с премьер-министром Владимиром Гройсманом вопрос реформирования НАК Нафтогаз. Об этом сообщает УНН в четверг, 7 марта. 

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"Это было темой наших разговоров. Я не буду вдаваться в дальнейшие детали, но в целом речь шла о том, что такого рода компании (Нафтогаз – ред.) должны управляться в соответствии с современными принципами корпоративного управления", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждал ли он с премьером реформирование Нафтогаза и возможное непродление контракта с его главой Андреем Коболевым.

Хейл признался, что обсуждал энергетические вопросы "практически на каждой встрече, которая у меня здесь происходила". 

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"Для каждой страны в мире важно помнить, что энергетическая безопасность, это практически то же, что и национальная безопасность. Поэтому это была одна из тем моих дискуссий в Украине, как и то, что надо иметь здоровый энергетический сектор, управляемый рыночными силами", – заявил замгоссекретаря.

Ранее сообщалось, что новое руководство Нафтогаза обвиняют в "газовых схемах". На операциях с продажей газа со скидкой могли заработать 2,2 миллиона долларов. Руководство компании отрицает конфликт интересов у новоназначенного руководителя газового направления Нафтогаза.

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Теги: энергетика, Нафтогаз, Владимир Гройсман, Гройсман, Андрей Коболев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.03.2019, 15:57
Оценка:  0
гость
Так может кого-то из госдепа поставить у руля Украины? Нахрена кормить депутатов, кабмин, чиновников, судей... Пусть напрямую из Белого дома управляют.
гость  (аноним)  07.03.2019, 15:49
Оценка:  +1
гость
Похоже это хайло распорядилось чтоб кобель и дальше владел нахтотгазом. Ведь в итоге деньги отжатые кобелем у населения перекочевывают к мамочке в СШП! А там их с легкостью можно отжать за неповиновение если что...
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