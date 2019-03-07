Замглавы Госдепа США обсудил в Киеве вопрос Нафтогаза

Дэвид Хейл обсуждал важные энергетические вопросы практически на каждой своей встрече в Киеве.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе визита в Украину обсудил с премьер-министром Владимиром Гройсманом вопрос реформирования НАК Нафтогаз. Об этом сообщает УНН в четверг, 7 марта.

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"Это было темой наших разговоров. Я не буду вдаваться в дальнейшие детали, но в целом речь шла о том, что такого рода компании (Нафтогаз – ред.) должны управляться в соответствии с современными принципами корпоративного управления", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждал ли он с премьером реформирование Нафтогаза и возможное непродление контракта с его главой Андреем Коболевым.

Хейл признался, что обсуждал энергетические вопросы "практически на каждой встрече, которая у меня здесь происходила".

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"Для каждой страны в мире важно помнить, что энергетическая безопасность, это практически то же, что и национальная безопасность. Поэтому это была одна из тем моих дискуссий в Украине, как и то, что надо иметь здоровый энергетический сектор, управляемый рыночными силами", – заявил замгоссекретаря.

Ранее сообщалось, что новое руководство Нафтогаза обвиняют в "газовых схемах". На операциях с продажей газа со скидкой могли заработать 2,2 миллиона долларов. Руководство компании отрицает конфликт интересов у новоназначенного руководителя газового направления Нафтогаза.