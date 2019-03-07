Новое руководство Нафтогаза обвиняют в "газовых схемах"

На операциях с продажей газа со скидкой могли заработать 2,2 миллиона долларов. Руководство компании отрицает конфликт интересов у новоназначенного руководителя газового направления Нафтогаза.

Главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подозревает новое руководство компании в продаже газа из хранилищ по коррупционной схеме. Об этом говорится в служебной записке топ-менеджера руководителю службы внутренней проверки компании Марии Кучеровой, которую опубликовали Украинские новости.

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В служебной записке Витренко приводит ряд аргументов, которые, по его мнению, подтверждают конфликт интересов новоназначенного руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова.

Также в документах говорится о фактах продажи “нефтегазовского“ газа по заниженным ценам компании ЭРУ Трейдинг, которой ранее руководил Фаворов.

Согласно служебной записке, продажа газа в четвертом квартале 2018 года привела к необоснованным потерям Нафтогаза, и в то же время к необоснованной прибыли ЭРУ Трейдинг. Последняя является посредником между НАК и ее дочерней компанией Укртрансгаз.

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“Насколько мне известно, такая же ситуация остается актуальной для поставок газа в январе и феврале 2019 года“, - говорится в документе.

Из анализа Витренко следует, что в четвертом квартале прошлого года ЭРУ Тейдинг получал газ по цене заниженной в некоторых случаях почти на тысячу гривен за 1000 кубометров. При этом из документа следует, что в конце ноября и в декабре 2018 года ЭРУ Трейдинг закупили газ из газохранилищ по низкой цене (средневзвешенная 8457 грн/тыс. куб. м) общим объемом 101 млн кубометров.

По подсчетам Витренко, на этих операциях ЭРУ Трейдинг могла заработать 2,2 миллиона долларов.

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Он подчеркнул, что формирование маркетинговой политики в НАК с декабря 2018 года занимался Андрей Фаворов, который является директором и один из учредителей ЭРУ Трейдинг. Именно к нему перешла большая часть полномочий Витренко.

В связи с этим, по мнению Витренко, может возникнуть обоснованное подозрение, что именно “он имел возможность, но не исправил эту ситуацию, что противоречит его служебной обязанности действовать в интересах НАК Нафтогаз Украины“. Речь идет об использовании знаний и информации, полученной во время работы в ЭРУ Трейлдинг.

“Соответственно, может быть достаточно оснований считать, что это является следствием конфликта интересов в случае, если Фаворов остался реальным бенефициаром ООО ЭРУ Трейдинг. С другой стороны, исходя из таких обстоятельств, может возникнуть обоснованное подозрение, что Фаворов мог остаться реальным бенефициаром ЭРУ Трейдинг“, – отмечает Витренко.

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В то же время, в Нафтогазе отрицают заявления Витренко. Там сообщили, что еще до прихода Фаворова компания поставила условие о его выходе из компании ЭРУ Трейдинг, как из органов управления так и из состава конечных владельцев.

“Во исполнение этого требования Фаворовым было заключено соответствующее соглашение о продаже своей доли в ЭРУ Трейдинг от 30 ноября 2018 года, то есть еще до официального назначения на должность Директора по интегрированному газовому бизнесу, что было проверено Службой комплаенса“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Фаворов не отвечал за закупки в момент этих соглашений.

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“Набсовет поручил службам внутреннего контроля провести полное расследование всех сделок, заключенных в тот период. Предварительные результаты этого расследования не выявили соглашений, которые бы отличались от стандартной рыночной практики с учетом состояния рынка в тот момент. Коболев поручил привлечь независимый форензик-аудит, который проводит дополнительное расследование“, - подытожили в НАК.

Ранее сообщалось, что глава Нафтогаза назвал незаконным конкурс Кабмина на свою должность. Объявление Кабмином конкурса на пост председателя правления НАК Нафтогаз Украины противоречит законодательству, считает Андрей Коболев.