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Кабмин решил сменить главу Нафтогаза

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Конкурс на должность главы Нафтогаза объявят 23 марта - 22 истекает срок контракта с действующим руководством компании.
Кабмин не будет продлевать договор с Коболевым
Кабмин не будет продлевать договор с Коболевым
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Правительство Украины на заседании в среду, 6 марта, решило провести конкурс на должность председателя правления Нафтогаза. Об этом в ходе заседания заявил премьер-министр Владимир Гройсман. 

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Он напомнил, что 22 марта истекает срок контракта с руководством компании. "Мы сегодня принимаем решение о том, чтобы с 23 марта объявить конкурс, открытый, публичный... Мы объявим конкурс на должность председателя правления НАК Нафтогаз Украины", - заявил премьер.

По его словам, конкурс будет проведен в соответствии с постановлением правительства №777, при участии международных партнеров. 

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Также Кабмин обратится в Наблюдательный совет для предложений относительно условий контракта нового председателя.

Таким образом правительство не продлило контракт с действующим председателем правления Нафтогаза Андреем Коболевым.

Ранее сообщалось, что Андрей Коболев сообщил, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой".

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Теги: Нафтогаз, Кабмин Украины, Владимир Гройсман, Андрей Коболев
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  06.03.2019, 16:38
Оценка:  -1
гость
Грося, ты все еще веришь, что то-то зависит от решения кабмина? А открытый и публичный конкурс-это как? Т.е. я тоже смогу участвовать? Где требования к кандидатам, размещенные на сайте кабмина??? Цирк бесплатный.
гость  (аноним)  06.03.2019, 16:22
Оценка:  -1
гость
людина стільки зробила для країни а йому не подовжили контракт ви його ще може заарештуєте
гость  (аноним)  06.03.2019, 16:12
Оценка:  -2
гость
Кто-то по ушам ездит,во всеуслышание же заявили что с кобелем контракт продлен.
И еще ржака:конкурс будет проведен в соответствии с постановлением правительства №777, при участии международных партнеров
Вроде Газпром основной партнер нахтотгазу,или вы еще кого знаете? и как же он будет участвовать?
colavova    06.03.2019, 16:22
Оценка:  0
colavova
как-как, коболев заменит миллера
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