Кабмин решил сменить главу Нафтогаза
Правительство Украины на заседании в среду, 6 марта, решило провести конкурс на должность председателя правления Нафтогаза. Об этом в ходе заседания заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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По его словам, конкурс будет проведен в соответствии с постановлением правительства №777, при участии международных партнеров.
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Также Кабмин обратится в Наблюдательный совет для предложений относительно условий контракта нового председателя.
Таким образом правительство не продлило контракт с действующим председателем правления Нафтогаза Андреем Коболевым.
Ранее сообщалось, что Андрей Коболев сообщил, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой".
Полная версия правил
И еще ржака:конкурс будет проведен в соответствии с постановлением правительства №777, при участии международных партнеров
Вроде Газпром основной партнер нахтотгазу,или вы еще кого знаете? и как же он будет участвовать?