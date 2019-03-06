Кабмин решил сменить главу Нафтогаза

Конкурс на должность главы Нафтогаза объявят 23 марта - 22 истекает срок контракта с действующим руководством компании.

Кабмин не будет продлевать договор с Коболевым facebook.com

Правительство Украины на заседании в среду, 6 марта, решило провести конкурс на должность председателя правления Нафтогаза. Об этом в ходе заседания заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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Он напомнил, что 22 марта истекает срок контракта с руководством компании. "Мы сегодня принимаем решение о том, чтобы с 23 марта объявить конкурс, открытый, публичный... Мы объявим конкурс на должность председателя правления НАК Нафтогаз Украины", - заявил премьер.

По его словам, конкурс будет проведен в соответствии с постановлением правительства №777, при участии международных партнеров.

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Также Кабмин обратится в Наблюдательный совет для предложений относительно условий контракта нового председателя.

Таким образом правительство не продлило контракт с действующим председателем правления Нафтогаза Андреем Коболевым.

Ранее сообщалось, что Андрей Коболев сообщил, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой".