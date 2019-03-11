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Fitch подтвердило дефолтный рейтинг Украины

Комментариев: 2
Международное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, как и в октябре прошлого года, подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B- со стабильным прогнозом. Об этом говорится на сайте агентства

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Агентство отмечает, что рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски.

Повышенная гибкость обменного курса, разблокирование внешнего финансирования благодаря новой программе МВФ и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы, отметили аналитики Fitch.

В то же время в агентстве подчеркнули, что своевременное соблюдение программы сотрудничества с Международным валютным фондом имеет ключевое значение.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила требования МВФ по рынкам капитала. В Киев приехала миссия МВФ. При этом Украина не выполнила требование кредиторов по развитию национальных рынков капитала, сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Теги: рейтинг, кредиты, экономика, Fitch, финансы, прогноз, дефолт, экономика Украины, украинская экономика, дефолт в Украине
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.03.2019, 11:26
Оценка:  0
гость
Простите, но B (и даже B-) это вовсе еще не дефолт, как кому-то хотелось бы, это вовсе не D и даже не С.
С таким рейтингом вполне можно выбраться наверх.
гость  (аноним)  11.03.2019, 10:46
Оценка:  -1
гость
А что нам скажут любители петюни, или это опять Путин виноват))))))))))
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