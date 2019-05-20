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Киевлянам больше не нужно платить налог на землю

Комментариев: 2
Налог на землю отменили для жильцов многоквартирных домов.
В Киеве владельцам квартир в многоэтажных домах больше не нужно платить налог на землю
В Киеве владельцам квартир в многоэтажных домах больше не нужно платить налог на землю
facebook.com/kievtypical

Депутаты Киевского городского совета исключили из списка плательщиков земельного налога людей, которые владеют квартирами в многоэтажных домах, передает UBR. 

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Депутаты считают, что такое решение приведет к устранению юридической неопределенности и снимет социальную напряженность среди жителей столицы.

В Киевсовете также считают, что прошлогоднее решение, обязывающее жителей многоквартирных домов платить земельный налог на неоформленные участки в размере 3% нормативно-денежной оценки, должно было стимулировать киевлян делать правоустанавливающие документы на право пользования участком.

Но на данный момент украинское законодательство не определило механизм передачи земель в собственность или постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома. Поэтому оформить участок сегодня невозможно. 

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"Таким образом, люди остались заложниками ситуации. С одной стороны, земля не передана ЖСК и ОСМД в собственность или пользование, потому что нет законодательного механизма. А с другой, согласно нашему положению, они должны платить 3% нормативно-денежной оценки земельного участка. Поэтому сегодня крайне важно урегулировать ситуацию и снять социальное напряжение", — заявил инициатор решения Игорь Опадчий.

Ранее сообщалось, что как бесплатно получить землю в Украине. Каждый гражданин Украины имеет право на бесплатной основе получить земельный участок.

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Теги: налог на землю, КГГА, земельный налог, Киев, многоквартирные дома
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.05.2019, 14:49
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гость
Скоты, обворовали люмпенов и решили закрыть корыто. Другое какое-нибудь скоро откроют. Налог на вдох и выдох.
гость  (аноним)  20.05.2019, 13:54
Оценка:  +1
гость
а кто и уплатил все одно не в коня корм - разворовано...
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