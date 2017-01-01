Налог на недвижимость-2019: Сколько платить и что нужно знать

Размер налога на недвижимость увеличился, оплатить его необходимо в течение двух месяцев.

С 1 июля украинцы должны оплатить налог на недвижимость, который в 2019 году вырос в связи с увеличением минимальной заработной платы. Максимальная ставка за 1 кв. м равна 1,5% от минимальной зарплаты.

Об этом сообщает Сегодня.

Льготная площадь (общая, а не жилая), за которую платить не надо, равна 60 кв. м для квартиры, 120 кв. м для частного дома, 180 кв. м для квартиры + дом. Если метраж больше, то облагаются налогом только “лишние“ метры

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Например, для квартиры площадью 65 кв. м считается налог лишь с пяти “квадратов“. Когда собственников недвижимости больше одного и доля каждого выделена в натуре, то каждый расплачивается с государством отдельно, это позволяет либо не платить вовсе, либо существенно сэкономить. Рассчитаться надо до 1 сентября, иначе ГФС насчитает штраф - 10% суммы налога при просрочке до месяца и 20% при просрочке больше месяца плюс пеня в размере 0,04% от суммы долга за каждый день просрочки.

В базе не все

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В ГФС напомнили, что так как налог поступает в местные бюджеты, то и его размер определяют местные органы власти, поэтому процент может быть меньше, чем максимальные 1,5% МЗП. Как правило, такой процент платит бизнес, а с физлиц берут меньше. Так, в Киеве ставка налога равна 0,75%, в Харькове и Одессе - 1%, во Львове 0,5% для собственников квартир и 1% для собственников частных домов. Поэтому налог на квартиру общей площадью 90 кв. м в столице составит 838 грн: (90 – 60) х 3723 х 0,75% = 838, во Львове вдвое меньше - 419 грн, а в Харькове и Одессе на четверть больше - 1117 грн. Интересно, что многие объединенные территориальные общины в селах устанавливают для физлиц ставку 0%, либо в 50-100 раз меньше максимальной. В 2018 г. в казну поступило около 1 млрд грн налога, его внесли 1 млн собственников жилья. То есть платят порядка 5% семей. По данным ГФС, на 2019 г. подготовлено уже 1,2 млн уведомлений. По словам юриста Владимира Столитнего, увеличение числа плательщиков связано с наполнением электронной базы налогообложения.

База ведется с 2014 года, поэтому многих собственников жилья в ней пока нет, они не получают уведомлений и не платят налоги, - разъяснил нам Столитний. - Но база постоянно пополняется: за счет покупки жилья, вступления в наследство новых собственников и мониторинга ГФС реестров недвижимости. Поэтому стоит начать платить добровольно, иначе, если вас обнаружат налоговики, придется внести налог за последние три года плюс 20% штрафа. А вот тех, кто “сдался“ сам, как правило, не штрафуют.

Для нашего примера санкции за три года составят для Киева около 2000 грн.

Нюансы для льготников

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Согласно Налоговому кодексу, от уплаты налога на недвижимость освобождаются: участники боевых действий; семьи, имеющие пять и более детей; дети-сироты и дети с ограниченными возможностями, воспитываемые только одним из родителей; детдома семейного типа, религиозные организации, детсады, школы. Местные общины могут вводить свои льготы, чаще всего от подати освобождают пенсионеров и инвалидов. А вот для владельцев крупной недвижимости кодекс требует дополнительную оплату: за квартиру общей площадью свыше 300 кв. м и за дом свыше 500 кв. м ежегодно взимается дополнительно 25 тыс. грн независимо от числа собственников.

Ранее сообщалось о том, за сколько и кому сдали в аренду квартиру Януковича. Оказывается, за квартирой числятся несколько сотен тысяч грн долгов по коммуналке.

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