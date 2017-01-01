Как не стать жертвой недобросовестного застройщика: основные моменты

Что нужно знать, покупая квартиру в новостройке.

Первый заместитель Министра юстиции Владимир Копоть в программе Pro Право с Еленой Сукмановой рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке недвижимости в новостройке. Чиновник объяснил, как проверить застройщика, его документы и разрешения.

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“Прежде всего, я бы посоветовал всем проверять именно новостройки. Поскольку у одного застройщика может быть много объектов. И если 60% из них являются надежными и хорошими, со всей необходимой документацией и разрешениями, то остальные могут быть проблемными и на них нужно обращать особое внимание“, - отметил Владимир Копоть.

По его словам, застройщики делятся на две категории: те, которые сначала получают всю разрешительную документацию и только потом начинают строить, и те, которые сначала начинают строительство, а уже в процессе занимаются разрешениями и документами. И, к сожалению, последних большинство.

Поэтому главный совет - не вкладывать деньги в строительства, которые не имеют документов, - отметил он

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Он отметил, что у застройщика прежде должно быть разрешение на строительные работы. “Если такого разрешения нет, нужно сразу проходить мимо офиса продаж такого застройщика“, - сказал Владимир Копоть.

Кроме того, стоит проверить право на землю и целевое назначение земельного участка, на котором планируется строительство. “Также нужно ознакомиться с таким документом, как градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка. В нем есть прямые нормы о том, что можно строить, а что нельзя, высотность и т.д. “, - подчеркнул Владимир Копоть.

Ранее сообщалось о том, что происходит на украинском рынке недвижимости.

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