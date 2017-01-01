Что происходит на рынке недвижимости в Украине - эксперт

Более 65% покупателей считают цену самым важным фактором, остальные ориентируются на имидж и надежность застройщика.

Покупатель очень внимательно относится к локации и концепции будущего проекта depositphotos.com

Поиск квартиры в Украине обычно начинается с тщательного изучения информации о том или ином жилом комплексе. Потенциальные покупатели учитывают все: стоимость недвижимости, расположение, инфраструктуру, а также наличие рассрочки или ипотечных программ.

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Как выгодно продать квартиру на первичном и вторичном рынках Bigmir)net рассказала эксперт Виктория Берещак.

По мнению Виктории Берещак, покупатель на первичном рынке сейчас находится на пути “вдумчивой экономии“.

“Покупателя интересует технология строительства, используемые строительные материалы и их происхождение. Кроме этого особенное внимание отводится вопросам подключения к инженерным коммуникациям “, - сообщила она.

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По ее данным на данный более 45% покупателей пользуются программами рассрочки от застройщика.

“Это наиболее востребованный механизм продажи. Обычно покупателя интересуют условия с первым взносом, который не превышает 30%, а также длительный период рассрочки. И конкурентным преимуществом любого жилого комплекса становится возможность выплачивать стоимость жилья уже после заселения“, - подчеркнула эксперт.

Она отметила, что треть покупателей ищет акционные предложения от застройщиков, высчитывает и прогнозирует собственные расходы по “ коммуналке“.

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Также Берещак обратила внимание на то, что покупатель очень внимательно относится к локации и концепции будущего проекта.

“Сейчас в тренде многофункциональные жилые комплексы и коттеджные городки за городом с собственной развитой инфраструктурой. Также покупателю важны финансовые механизмы для покупки и высокий уровень сервиса. Весомым плюсом станут: цифровизация ЖК, нетипичная архитектура и концепция “, - подытожила Виктория Берещак.

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