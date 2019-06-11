В Украине проведут реновацию не только хрущевок: Новые правила

Минрегионстроя подготовил новый законопроект о реконструкции жилого фонда в Украине.

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ подготовили законопроект, который позволяет реконструировать устаревшие дома в Украине. В соответствии с действующим законодательством, сейчас реконструкции подлежат:

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здания до 5 этажей, которые по техническим характеристикам не соответствуют нормативам по безопасности и комфорту проживания;

здания устаревшего жилого фонда предельный срок эксплуатации которого истек;

конструкции зданий, которые сносились более чем на 60%.

На данный момент в Украине есть множество зданий выше 5 этажей, которые нуждаются в реконструкции, потому в Минрегионстрое предлагают расширить перечень объектов, которые могут реконструироваться.

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В этот перечень предлагается внести дома разной этажности и другие объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, техническое состояние которых не отвечает нормативному.

Так, в Украине насчитывают примерно 1 миллиард метров квадратных жилого фонда, 70-80% из которого – устаревшее жилье.

Отмечается, что специалисты оценивают, что около 75 миллионов метров квадратных жилья в Украине находятся в аварийном состоянии и вообще не пригодны для проживания там людей.

Новые правила реконструкции устаревшего жилья в Украине Минрегионразвития

Ранее сообщалось, что вместо "хрущевок" в Киеве построят высотки. Власти Киева не хотят заниматься реновацией старого жилья.

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