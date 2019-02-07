Пример для подражания: В Эстонии модернизировали "хрущевки" - видео

Только в городе Раквере модернизировали более 90% жилищного фонда.

Большинство построек в Эстонии было возведено в 1950-1970 годах. После 2000 года страна стала реконструировать постройки, а последние 5 лет стране активно помогает Евросоюз, оплачивая 40% от общих трат на реновацию, передает Радио Свобода.

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Реконструируют в Эстонии целые улицы, кварталы и города. В Раквере, например, модернизировали 43 дома из 50, а это более 90% домов, где в самом городе проживает около 16 тыс людей.

Например, до реновации у жительницы Мирьям Люкме в квартире были грибок, сырость и пятна на потолке. Сам дом потребовал реконструкции, перекрытия крыши и прочего. Жители взяли кредит, который позволил полностью сменить систему отопления, поставить энергоэффективные окна, вентиляцию в каждой квартире, и даже на новый дизайн снаружи дома.

В общем жители потратили 300 тыс евро, из них 100 тыс евро компенсировал Евросоюз. Остальные деньги жильцы выплачивают в кредит, однако Мирьям утверждает, что хоть заем она оформила на 20 лет, но из-за значительного снижения трат на коммунальные услуги, включая отопление, платит она в общем даже немного меньше, чем раньше.

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“В нашем городе мы были первопроходцами. Много разговоров ходило вокруг реновации, но в целом люди боялись брать кредиты. Даже в нашем доме не все были “за“. Один житель выступил категорически “против“. Пришлось решать дело в суде“, - рассказывает Мирьям.

В Эстонии по закону достаточно 50% голосов и еще один для принятия решения о реновации.

“Самое тяжелое решения о реновации принимается там, где большинство жителей дома - пожилые люди. Они, как правило, боятся перемен, боятся чего-то нового, неизвестного до сих пор“, - говорит депутат городского совета Раквере Аллан Якус.

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По словам Лаури Суу, менеджер по предоставлению грантов на реновацию, сотрудник финансового учреждения Kredex, с 2015 по 2017 года Евросоюз профинансировал около 400 квартирных домов в Эстонии.

“Год постройки дома должен быть не ранее чем 1903-й. Возмещение расходов получает тот дом, где жители делают сразу комплексный ремонт. Чем больше делают, тем большая помощь оказывается. Максимальная доля компенсации составляет 40 процентов от общих расходов, кто получает 25%, кто-то 15%“, - говорит Лаури Суу.

Бывший мер города, Андре Ядла, который начал реновацию домов, утверждает, что сложнее всего было поощрить людей к действию.

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“Большинство думала так: зачем мне это надо? А почему я это должен делать? Я всю жизнь прожил в таком доме и уже как-то доживу. Труднее всего было изменить мышление людей, правильно объяснить, что никто о них больше не позаботится, кроме них самих. Прошли те времена, что вместо них принимало решения государство. Все, нет тех времен! Теперь они сами должны принимать решение. И так потихоньку пошло-поехало. Один дом обновили, другой. А потом начали возникать вопросы: почему я плачу за отопление 200 евро, а сосед 70? Я тоже так хочу. И тогда уже началась массовая реновация во всем городе“, - рассказывает Андрес Ядла.

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