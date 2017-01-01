Теплые кредиты: Как это работает в жизни простых украинцев

Украинцы рассказывают, что в квартире тепло, а платят в 3 раза меньше.

Сегодня пообщались с людьми, которые уже воспользовались государственной программой "Теплые кредиты". Семьи утеплили помещения, заменили трубы и поставили современное оборудование – теперь за отопление они платят в трижды меньшую сумму, а часть расходов на купленные материалы оплатило государство.

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Например, в квартире харьковчанки Виктории температура всегда оставляла 15 градусов, а теперь несмотря на те же еле теплые батареи ей комфортно – температура в квартире теперь составляет 22 градуса.

"Было 15-14, когда надо было спать в трех носках, в четырех свитерах, укрываться двумя одеялами", – признается жительница утепленного дома Виктория Перепелкина.

Она рассказывает, что тогда батареи включали на максимум, но из-за конструкции самого дома они отапливали улицу, а не помещения. В какой-то момент жильцы дома решили, что нужно его утеплить, заменить окна и поставить индивидуальный тепловой пункт.

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Жильцы взяли кредит, утеплили дом и теперь сумма в платежках ровно в 3 раза меньше.

"Сейчас это вообще колоссальная экономия. Если взять, что сейчас в городе тариф 39 гривен, то у нас -10 гривен. Сами понимаете, в нынешние времена – это очень существенно, очень ощутимо", – говорит Виктория Перепелкина.

Одним из самых экономных является тепловой пункт в подвале дома.

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"Он регулируется автоматически. И меньше получается платить, потому что реагирует на любой перепад температуры", – говорит председатель ОСМД.

"Теплые кредиты" дают возможность получить компенсацию части затраченного на утепление, по разным программам помощь может составлять от 20% до 40%.

Еще в одном, уже киевском, доме утеплили стены, заменили окна и двери. Самому дому уже более 60 лет.

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"Установлено стекло с энергозащитной пленкой. Также установлены тамбурные двери, которые отсекают холодный воздух от внутренних помещений", – объясняет директор ОСМД Евгений Яровой "Гашека 18".

Утеплению подверглась и крыша, где перегородку под ней обшили специальным материалом и гидроизоляцией.

"Тепло не сохранялось, а улетучивалось, и за это оплачивали все жильцы пропорционально", – говорит директор ОСМД "Гашека 18" Евгений Яровой.

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Гидроизоляцией обмотали и трубы в подвале, а все вместе позволило оплачивать по квитанция гораздо меньше – 10 гривен за квадратный метр, в то время как соседние в Киеве платят по 30.

Председатель Государственного агентства по энергоэффективности Сергей Савчук говорит, что на теплые кредиты теперь целая очередь.

"На следующий год правительством заложено 400 млн именно на программу теплых кредитов. И я обращаюсь к людям – готовьте проекты", – говорит председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

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Отмечается, что программой "Теплые кредиты" воспользовалось в 3 раза больше людей в 2018 году, чем в двух предыдущих.

Ранее сообщалось, что украинцам рассказали, как платить за отопление всего лишь 6,5 грн за кв м. Фонд энергоэффективности Украины через полтора месяца сможет предоставлять украинцам кредит на модернизацию и утепление жилья.