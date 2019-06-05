Выгодное вложение: Почему киевляне выбирают жилье в пригороде Киева

Из некоторых городов-спутников Киева добираться быстрее на работу в столицу, чем со спальных районов – всему виной пробки.

Киевляне все чаще переезжают со спальных районов в пригород столицы depositphotos.com

Множество жителей спальных районов Киева жалуются на то, что по утрам на работу, и по вечерам домой, добираться с центра города тяжело и долго. Недостаток мостов, объездных дорог и их качество доставляют трудности горожанам. С каждым годом на дорогах становится больше машин, а общественный транспорт стареет и ухудшается.

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Способ добраться на работу является одной из основных проблем киевлян, которые в итоге выбирают жизнь в городах-спутниках Киева. И подальше от загрязненного воздуха, и легче добраться до метро, а также большое преимущество остается за ценами на жилье.

Об этом сообщает Bigmir)Net.

Так, управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов рассказал, что за 5 месяцев 2019 года разрыв между стоимостью жилья в пригороде Киева и спальных районах столицы составил в среднем 35%.

“С начала года спрос на загородное жилье вырос на 3-5% по сравнению с показателями декабря 2018 года.

Главными стимулами для такого роста являются более выгодная цена приобретения жилья в пригороде, а также рекреационные возможности, коих в Киеве недостаточно

Стоимость коттеджа площадью 100 м2 соизмерима с ценой 2-комнатной квартиры на окраине Киева. При этом рекреационные, инфраструктурные возможности новых коттеджных городков в значительной степени превосходят строящиеся ЖК в спальных районах столицы“, - отметил специалист.

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Кононов отметил, что в последнее время покупатели также стали чаще рассматривать коттеджи и земельные участки как инвестиционное вложение. Тем более, что на сегодняшний день доходность вложения в покупку коттеджа в строящимся коттеджном городке на этапе котлована составляет в среднем 25%.

“Покупатели все больше интересуются приобретением коттеджей в строящихся городках, предусматривающих создание полноценного инфраструктурного комплекса. Помимо 25% удорожания коттеджа в современном городке за весь цикл строительства, ежегодно дома могут приносить пассивный доход в размере 12%“, - подытожил руководитель AVM Development Group.

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