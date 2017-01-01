Наследники по ипотеке могут забрать жилье без погашения кредита

Кредит будет считаться погашенным, если кредитор нарушит процедуру и не подаст требования в период пол года после смерти заемщика.

Большая палата Верховного суда потребовала четко соблюдать Гражданский кодекс в этой части и выдала заключение по делу №14-49 цс 19, в котором указала, что если заемщик умер, то у финучреждений и коллекторских компаний лишь 6 месяцев, чтобы предъявить требование к поручителям или наследникам (они должны одновременно выставляться на обе стороны), передает UBR.

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Ипотека будет считаться прекращенной, то есть выплаченной, если финансисты не успели и пропустили этот срок. То есть кредиторы не смогут больше преследовать поручителей или наследников, а также пытаться взыскать залог.

То есть, по сути, кредиторы должны заявить о своих правах на имущество скончавшегося в течении полу года. Верховный суд оставил лишь одно исключение из этого правила. В случае, если смерть заемщика скрывали и замалчивали.

"Если кредитор наследника не знал и не мог знать об открытии наследства, он имеет право предъявить свои требования к наследникам, которые приняли наследство на протяжении одного года с момента наступления срока требования", — говорится в постановлении БП-ВС.

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При этом коллектор или финучреждение не могут просто заявить, что чего-то не знали.

"Им нужно с документами доказать, что от них скрывали факт смерти. Или еще хуже — предоставляли недостоверную информацию. Если они не смогут доказать это в суде, то ипотека считается прекращенной. И наследники, и поручители не должны ничего выплачивать", — объяснил ситуацию старший партнер адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец.

По словам юристов, кредиторы и коллекторы очень часто нарушают 6-месячный срок.

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"Это очень распространенная история для больших банков и коллекторских компаний. Причем, даже после того, как наследники извещают их о смерти заемщика. Кредитных дел много, финансисты с ними не справляются. А потом стараются отыграться на заемщиках. Хотя и не имеют на это право", — резюмировал Кравец.

Ранее сообщалось, что у покупателей квартир забирают жилье из-за ошибок нотариусов. Взысканная с нарушениями недвижимость возвращается заемщикам, а покупатели остаются без денег и жилья.