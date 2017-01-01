Банки в Украине готовятся снижать ставки по ипотеке в 2019 году
Банкиры украинских банков рассказали, что вскоре планируется снизить ставки по ипотечным кредитам для населения, передает UBR.
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Они рассказали, что большинство заемщиков берут ипотечные кредиты на одно-двухкомнатные квартиры на максимальный срок (до 20 лет), а погашают их за 5-10 лет (комиссия за досрочное погашение кредита зачастую отсутствует).
Процентные ставки отличаются по разным ипотечным программам, но есть партнерские программы, при которых фиксируется ставка с застройщиками на первые 1-5 лет, которая в основном льготная и в среднем банки выдают займы под 22-24% годовых.
"Во всех случаях реальные эффективные ставки по ипотечным программам кредитования составляют 20-26% годовых.
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При этом больше половины ипотечных кредитов, выданных в 2019-м, оформлены в Киевской области. Вероятно, процент по ипотеке будет уменьшаться в дальнейшем, в том числе благодаря партнерским программам сотрудничества банков и застройщиков, то есть кредитование возможно станет немного дешевле для клиентов — на 1-2%", — рассказал начальник управления развития продуктов Укргазбанка Виталий Годун.
Сигналом снижения ставок также стало апрельское уменьшение Нацбанком своей учетной ставки с 18% до 17,5%. Задают тренд и крупные банки которые уже заявили о понижении ставок по депозитам. В таких условиях, говорят эксперты, в течении 3-4 месяцев вполне можно ожидать повсеместное уменьшение стоимости ипотеки.
Ранее сообщалось, что Украинский клуб недвижимости рассказал, что только 3% покупателей становятся собственниками нового жилья в Киеве и области с помощью ипотечных кредитов. Столь маленький процент объясняют дороговизной займа.
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