Банки в Украине готовятся снижать ставки по ипотеке в 2019 году

Обвала по ставкам не будет, но на несколько процентов снизят.

Ставки по ипотеке будут снижать на несколько процентов flickr.com

Банкиры украинских банков рассказали, что вскоре планируется снизить ставки по ипотечным кредитам для населения, передает UBR.

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Они рассказали, что большинство заемщиков берут ипотечные кредиты на одно-двухкомнатные квартиры на максимальный срок (до 20 лет), а погашают их за 5-10 лет (комиссия за досрочное погашение кредита зачастую отсутствует).

Процентные ставки отличаются по разным ипотечным программам, но есть партнерские программы, при которых фиксируется ставка с застройщиками на первые 1-5 лет, которая в основном льготная и в среднем банки выдают займы под 22-24% годовых.

"Во всех случаях реальные эффективные ставки по ипотечным программам кредитования составляют 20-26% годовых.

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При этом больше половины ипотечных кредитов, выданных в 2019-м, оформлены в Киевской области. Вероятно, процент по ипотеке будет уменьшаться в дальнейшем, в том числе благодаря партнерским программам сотрудничества банков и застройщиков, то есть кредитование возможно станет немного дешевле для клиентов — на 1-2%", — рассказал начальник управления развития продуктов Укргазбанка Виталий Годун.

Сигналом снижения ставок также стало апрельское уменьшение Нацбанком своей учетной ставки с 18% до 17,5%. Задают тренд и крупные банки которые уже заявили о понижении ставок по депозитам. В таких условиях, говорят эксперты, в течении 3-4 месяцев вполне можно ожидать повсеместное уменьшение стоимости ипотеки.

Ранее сообщалось, что Украинский клуб недвижимости рассказал, что только 3% покупателей становятся собственниками нового жилья в Киеве и области с помощью ипотечных кредитов. Столь маленький процент объясняют дороговизной займа.