У покупателей квартир забирают жилье из-за ошибок нотариусов

Взысканная с нарушениями недвижимость возвращается заемщикам, а покупатели остаются без денег и жилья.

Покупать квартиры, машины и прочее у коллекторских компаний становится все рискованнее. Суды стали чаще становиться на сторону заемщиков, оспаривающих взыскание имущества по долгам, и возвращают залоги первоначальным владельцам. А покупатели остаются ни с чем, и надеются, чтобы им хоть потраченные деньги вернули, передает UBR.

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Заемщики взыскивают через суды свое имущество, и чаще им становится то, что возвращали коллекторы. У них находят больше ошибок при взыскании залогов и больше злоупотреблений. Самый распространенный вариант — с переоформлением имущества в несудебном порядке.

Такой вариант является быстрым и простым способом переписать на себя чье-то имущество, хотя и злоупотреблений здесь предостаточно. Одно из них недавно разоблачила Большая палата Верховного суда в ходе рассмотрения дела №521/18393/16-ц.

Оно касалось взысканием компанией "Кей-Коллект" квартиры по ипотечному кредиту УкрСиббанка на $20 тыс. И, по мнению судей, было проведено с нарушениями.

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"Переход права собственности на предмет ипотеки прошел с нарушением требований статей 3, 15, 16 и 24 Закона Украины от 01 июля 2004 года №1952-IV "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений".

Поскольку нотариус как государственный регистратор не имел права осуществлять государственную регистрацию прав без совершения нотариального действия, а также вопреки условиям заключенного между сторонами договора ипотеки от 2 ноября 2007 и статей 35 - 37 Закона Украины от 05 июня 2003 года N 898-IV «Об ипотеке», поскольку истице не было направлено требование об устранении нарушений и сообщения о реализации ипотекодержателем своего права обращения на предмет ипотеки", — отмечается в решении БП-ВС.

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Коллекторы делают все, чтобы взыскать имущество без судов, поэтому часто обращаются к нотариусам. А те все чаще нарушают базовые правила.

"Нотариусы незаконно выносят исполнительские надписи и переоформляют имущество, что подтверждается постановлениями судов. А коллекторские компании ловят на том, что они подают некорректные данные по кредитной задолженности, и нарушают правила перерегистрации имущества.

Нотариусов, конечно, потом наказывают за такие вещи — отнимают лицензии, и они больше не смогут работать по специальности. Однако все это слабое утешение для тех, кто купил залоговое имущество, и будет вынужден его отдать. Ведь суды вернут залоги владельцам", — резюмировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Ранее сообщалось, как в Украине будут отбирать квартиры за долги. Парламент принял новый Кодекс, который позволит выселять должников из квартиры. Новый Кодекс по процедурам банкротсва, с помощью которого устанавливается период на 5 лет для реструктуризации ипотечных валютных кредитов позволит кредиторам выселять людей из квартир за неуплату.