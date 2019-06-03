Экономический абсурд: Когда в Украине ипотечные кредиты станут дешевле

Займы на покупку недвижимости в Украине стараются не оформлять.

Украинский клуб недвижимости рассказал, что только 3% покупателей становятся собственниками нового жилья в Киеве и области с помощью ипотечных кредитов. Столь маленький процент объясняют дороговизной займа, передает Сегодня.

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"Самое дешевое предложение по ставке по ипотеке, которое я встречал – 19%. Это архидорого! Если минимальный взнос 20 – 30% и если все остальное я буду по графику выплачивать под 19%, моя квартира подорожает практически в три раза", - возмущается Виктор Несин, президент Союза специалистов по недвижимости.

Поэтому, как правило, таким кредитом пользуются, если накопленной суммы не хватает на покупку жилья.

"Сегодня у нас как таковой ипотеки нет. По моим наблюдениям, если весь объем взять за 100%, то это – 5%. Как правило, у нас люди обычно через ипотечный кредит добирают сумму, которой им не хватает (на приобретение жилья – Ред.). К примеру, условно говоря, квартира стоит 2 млн грн, они где-то 300 тыс. грн добирают", – говорит Несин.

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Специалисты отмечают, что в Европе средняя ставка по ипотеке составляет от 2% до %%. А ставки по ней должны быть ниже в сравнении с другими кредитами, отмечают финансисты.

"В Украине ипотека более 20% – это экономический абсурд. Уровень процентных ставок сдерживается рисками в экономике. Банки с помощью процентных ставок компенсируют риски невозврата <…> Кроме того, в Украине отсутствуют "длинные" деньги", – недоумевает финансовый аналитик Алексей Кущ.

Кущ объяснил, что источником "длинных" денег в западных странах являются негосударственные пенсионные фонды, страховые компании (с работающим лайфовым страхованием), инвестиционные фонды. У нас же небанковский финансовый сектор не работает надлежащим образом, говорит эксперт.

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И за несколько лет ситуацию с ипотечным кредитованием не изменить, констатирует Кущ.

"Во-первых, должна измениться политика Нацбанка… Должна быть политика долгосрочного курсового коридора – чтобы были курсовые ориентиры и горизонт планирования увеличился с 6 месяцев до пяти лет", – считает Кущ.

Эксперт добавил, что к этому должна быть умеренная инфляция в течение длительного времени – не выше 7-8%. За тем – необходимо проводить системные реформы, способные запустить полноценный небанковский финансовый рынок.

Ранее сообщалось, что забрать жилье без оценки из-за проблемных ипотек больше нельзя. В Украине судебным постановлением обязали оценивать квартиру перед тем, как забирать ее из-за долгов по ипотеке.