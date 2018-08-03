Украинцы вдвое быстрее скупают квартиры в Польше

Польская недвижимость считается одной из самых дешевых в Европе.

Граждане Украины стали активны на польском рынке недвижимости уже с 2016 года Getty Images

В связи с высокими стандартами и низкими ценами на недвижимость в Польше в 2018 году украинцы приобрели 110 000 кв м недвижимости, передает Liga.net со ссылкой на Радио Польша.

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Министерство внутренних дел Польши сообщило, что в прошлом году иностранцы приобрели 7043 квартир общей площадью 426 200 кв м, что по оценкам портала RynekPierwotny.pl, является на 43% больше по количеству и на 40% больше по площади, чем двумя годами ранее.

Специалисты уверены, что такой спрос наблюдается из-за улучшающейся экономической ситуации в стране.

Так, согласно отчету компании Deloitte за 2018, польская недвижимость является одной из самых дешевых в Европе. Несмотря на невысокую цену, качество не уступает западной. Поэтому она привлекательна для иностранцев как с точки зрения инвестиций, так и в качестве места для жизни.

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Граждане Украины стали активны на польском рынке недвижимости уже с 2016 года и в прошлом году приобрели 110 000 кв м, что более чем в два раза превышает показатель 2017 года (данные RynekPerwotny.pl, июль 2019).

За украинцами идут граждане Германии, которые купили в Польше 64 000 кв м. Но немцы приобретали, в основном, помещения в аренду и офисы. Охотно польскую недвижимость покупают британцы, белорусы и французы.

Ранее сообщалось, что в Польше думают вернуть налог на бездетность. Такое решение было принято с целью улучшения демографических показателей.