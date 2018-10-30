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Опубликован список незаконных строек в Киеве - СМИ

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В перечень вошли больше 100 объектов.
В список вошел ЖК Совские пруды
В список вошел ЖК Совские пруды
Лун

В Киеве существует больше 100 незаконных строек. Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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“В списке опубликована актуальная информация о застройке Киева и случаях самовольного строительства, а также указаны адреса таких объектов. При этом в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве обращают внимание, что данная информация постоянно обновляется“ – говорится в сообщении.

После устранения нарушений статус того или иного объекта может быть изменен.

Перечень незаконных строек столицы
Перечень незаконных строек столицы
Наш Киев

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Ранее сообщалось о том, сколько можно заработать на покупке квартиры для сдачи в аренду. Обеспеченные украинцы чаще вкладывают свободные средства в первичную недвижимость. Насколько это выгодно – читайте далее.

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Теги: Киев, незаконное строительство
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