Опубликован список незаконных строек в Киеве - СМИ

В перечень вошли больше 100 объектов.

В Киеве существует больше 100 незаконных строек. Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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“В списке опубликована актуальная информация о застройке Киева и случаях самовольного строительства, а также указаны адреса таких объектов. При этом в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве обращают внимание, что данная информация постоянно обновляется“ – говорится в сообщении.

После устранения нарушений статус того или иного объекта может быть изменен.

Перечень незаконных строек столицы Наш Киев

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