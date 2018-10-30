Что происходит на рынке недвижимости в пригороде Киева

В сентябре 2019 года средняя цена квадратного метра в пригороде столицы составила 13500 грн.

За год средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода выросла на 7,14% - с 12600 грн / м2 до 13500 грн / м2. Однако сейчас объемы продаж снизились.

Об этом finance.bigmir.net сообщила эксперт Виктория Берещак.

“Девелоперы изо всех сил пытаются разогреть рынок разнообразными дисконтами, акциями“, - отметила она.

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По данным Берещак, в строящихся домах на расстоянии до 5 км от Киева за прошедший месяц цена увеличилась на 0,72% - до 14000 грн / м2. Новостройки, расположенные на расстоянии от 5 км до 10 км подорожали на 2,29% - до 13400 грн / м2. Цена на квартиры в ЖК, строящихся на расстоянии от 10 км до 20 км, уменьшилась на 1,55% до 12700 грн / м2.

По мнению эксперта, рынок замер в неопределенном ожидании.

Покупатель не знает, чего ожидать: обвала цен или наоборот безумного подорожания

“Ситуация на рынке будет зависеть от нескольких переменных. Во-первых, это курс гривны по отношению к доллару: ведь большинство экспертов убеждено, что летнее укрепление гривны временное и нас ждет осенний откат.

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Во-вторых, изменение векторов и правил игры на рынке. Сейчас застройщики не понимают, будут ли действовать введенные ДБН, какие нормы примут в ближайшее время и не отменят ли то, что уже приняли, ведь многие ЖК начали строить по этим правилам“, - сказала она.

Кроме этого, по мнению Виктории Берещак, пока покупатель не настроен сразу нести деньги в первый же ЖК.

Покупатель тщательно изучает все документы на тот или иной ЖК, а иногда обращается за помощью к юристу. Срок избрания квартиры в среднем длится 3 месяца, а в шорт-листе минимум 3-5 новостройки, - подытожила она

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