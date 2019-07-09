В Киеве начался кризис на рынке недвижимости

Продать жилье невозможно, а аренду люди откладывают до завершения карантина .

В Киеве резко сократилось количество людей, которые желают арендовать жилье. Большинство людей планируют решать жилищный вопрос уже после окончания карантина. Об этом пишет UBR.ua.

“Спрос на аренду квартир сильно упал, процентов на 80. Думаю, вопрос аренды квартир люди отложат до конца карантина“, – рассказала киевский риелтор, член Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Инна Шкулепова.

Эксперты считают, что люди хотят понимать, когда карантин закончиться, а пока все вопросы откладывают.

“Все сейчас пытаются понять, как надолго эта ситуация с карантином. По существующим договорам собственники, скорее всего, просто пойдут навстречу арендаторам, сделав двухнедельные каникулы, но не будут базово менять условия. Гораздо важнее и фундаментальнее проявившиеся еще в декабре проблемы с экономикой – вот они будут влиять на цены в долгосрочной перспективе“, – отметил нам представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.

В то же время, некоторые арендодатели могут принять решение о снижении стоимости на жилье, желая таким образом побыстрее найти жильцов.

“Подешевеют, конечно, у тех хозяев, которые хотят сдать, остальные будут ждать. Спрос же на дома возрос. Если примут чрезвычайное положение, и это будет признано форс-мажором, то, думаю, за аренду платить не придется. Цены пойдут вверх, если это все не отразится на экономике и только после того, как закончится карантин“, – добавила Шкулепова.

Стоит отметить, что приостановились и продажи жилья. Поскольку из-за карантина многие инстанции не работают.

“Оценщики и нотариусы работают по запросу. Но, к примеру, сегодня я была в Вишневом под Киевом – там закрыт прием в исполнительной службе. Мы не можем снять арест, а значит и продать квартиру. Если ЦНАПы закроют, то люди не смогут выписаться и, как итог, продать квартиру. В области не смогут взять справку по форме 13, и сделке не бывать. Не попадешь в военкомат – не выпишешься, закроют БТИ – не продать тем, кого нет в едином реестре недвижимости, не возьмешь справку в водоканале, “Киевтеплоэнерго“, ДТЭКе, ЖЭКе, “Киевгазе“ – могут отказаться покупатели покупать квартиру без таких справок“, – говорит Шкулепова.

Напомним, ранее сообщалось, что застройщики будут тратить на создание новых ЖК на 15-20% больше.

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