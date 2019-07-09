Застройщики будут тратить на создание новых ЖК на 15-20% больше

Эксперт рассказала, что сегодня девелоперы подходят более серьезно к разработке идеи новых жилых комплексов.

В 2020 году девелоперы на создание новых жилых комплексов будут тратить на 15-20% больше depositphotos.com

В 2020 году девелоперы на создание новых жилых комплексов будут тратить на 15-20% больше. Об этом рассказала руководитель по развитию проектов Citex Development Дарья Бедя.

Читай также: Покупка квартиры на аукционе: Какие есть риски и как их избежать

Эксперт рассказала, что сегодня девелоперы подходят более серьезно к разработке идеи новых жилых комплексов. Это происходит из-за разрыва между спросом и предложением, который составляет около 40%.

Прежде всего застройщики уделяют внимание разработке концепции будущего ЖК, созданию современной инфраструктуры, разработке рекреационных возможностей.

Также в строительстве сегодня активно используют технологии, которые помогают экономить энергию. Думаю и строители заранее о планировках.

“Кроме этого многие компании радикально пересмотрели свои маркетинговые стратегии, с акцентом на подготовке максимальной информации о будущем жилом комплексе, работой с местными жителями и общественными организациями. Также застройщики повсеместно выделяют средства на благоустройство территории, выходящей за рамки пятна застройки“, - подчеркнула Дарья Бедя.

Эксперт рассказала, что большинство застройщиков ограничиваются обустройством пешеходных зон, заменой освещения, установкой лавочек, высадкой зеленых насаждений.

“Вместе с тем строительство около 30% проектов предусматривает более значительные траты застройщиков, например, на создание дополнительных парковок для всех жителей района застройки, ремонт общественных зон, таких, как парки, скверы, набережные и др.“, - рассказала Дарья Бедя.

Эксперт также рассказала, что многие девелоперы сегодня объединяют усилия, чтобы сэкономить затраты на строительство.

“Если в 2019 году количество “партнерских“ проектов составляло не более 10% от всего количества строящихся объектов, то уже в этом году эта цифра может вырасти до 12-17%. А в 2021-2022 гг. количество партнерских проектов может превысить 20% от всего строящегося объема жилья“, - отметила Дарья Бедя.

Также Дарья считет, что конкурирующая сила сконцентрирована в качественном строительство объектов.

“Именно грамотная концепция будущего жилого комплекса дает возможность привлечь новых покупателей. При этом, стоит сказать, что существующий спрос сконцентрирован преимущественно на концептуальных проектах, главной особенностью которых является продуманная до мелочей будущая инфраструктура“, - сказала Дарья Бедя.

Напомним, украинцы стали чаще покупать недвижимость в столице.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram