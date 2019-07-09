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В Раде хотят снизить плату за аренду жилья во время карантина на 50%

Комментариев: 9
Законопроект предложен в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с COVID-19 в Украине.
Чиновники хотят защитить права арендаторов во время карантина из-за коронавируса
Чиновники хотят защитить права арендаторов во время карантина из-за коронавируса
EPA/UPG

В Верховной Раде появился законопроект №3255, предусматривающий снижение арендной платы во время карантина на 50%. Инициатор документа - Александр Дубинский. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение Комитета.

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В Пояснительной записке указано, что сейчас украинцы, находящиеся на карантине, потеряли вовсе или частично лишены стабильных доходов. При этом у многих из них заключены договора аренды жилья. 

“В результате введения ограничительных мер многие граждане лишены возможности платить за пользование жильем в объемах, которые существовали до карантина и предусмотрены договорами найма жилья“ - говорится в документе.

Это может привести к углублению кризиса в каждой конкретной семье и к непоправимым последствиям в стране в период распространения эпидемии

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“Законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, а именно в статьи 820, 821 и 825 ГК Украины относительно уменьшения на 50% платы за пользование жильем в период действия форс-мажорных обстоятельств, а также автоматического продления срока найма жилья на период продолжения таких обстоятельств, а также невозможности досрочного расторжения договора найма жилья в течение периода их действия“ - говорится в Пояснительной записке.

Ранее сообщалось о том, сколько стоит аренда жилья в Киеве.

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Теги: аренда, карантин, Украина, Дубинский
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  26.03.2020, 17:42
Оценка:  +3
гость
А ещё можно законодательно уменьшить стоимость колбасы, тортиков, хлеба, а самое главное - гречки, туалетной бумаги и масок!
гость1  (аноним)  26.03.2020, 15:32
Оценка:  0
гость1
А если другая семья живёт только за счёт здачи в аренду этой самой квартиры?
Будет полезней, еслии Дубинский разместит нуждающихся в своём жилище.
Шандор    26.03.2020, 15:11
Оценка:  -2
Шандор
Пусть понаехи пиздуют на свои хуторы.
Путин-Xyйло    26.03.2020, 15:08
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Это даже не популизм, - это маразм!
Суперхомо    26.03.2020, 14:13
Оценка:  +1
Суперхомо
Гыы и как м ногих есть договора?
МаксимУм    26.03.2020, 13:55
Оценка:  0
МаксимУм
Договор аренды жилья - это договор двух человек. Если государство вмешается в гражданско-правовые отношения, то ничего хорошего не будет... Можете порекомендовать!
гость  (аноним)  26.03.2020, 13:43
Оценка:  +4
гость
Они бы лучше коммунальные платежи уменьшили или вообще отменили их на время карантина! А то привыкли все решать за счет обычных людей!
МаксимУм    26.03.2020, 14:11
Оценка:  +2
МаксимУм
Ты забыл коту принадлежат поставщики коммуналки? На святое руку поднял???
гость  (аноним)  26.03.2020, 13:39
Оценка:  +1
гость
коммунальное народовластие рулит
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