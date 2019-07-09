В Раде хотят снизить плату за аренду жилья во время карантина на 50%

Законопроект предложен в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с COVID-19 в Украине.

В Верховной Раде появился законопроект №3255, предусматривающий снижение арендной платы во время карантина на 50%. Инициатор документа - Александр Дубинский. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение Комитета.

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В Пояснительной записке указано, что сейчас украинцы, находящиеся на карантине, потеряли вовсе или частично лишены стабильных доходов. При этом у многих из них заключены договора аренды жилья.

“В результате введения ограничительных мер многие граждане лишены возможности платить за пользование жильем в объемах, которые существовали до карантина и предусмотрены договорами найма жилья“ - говорится в документе.

Это может привести к углублению кризиса в каждой конкретной семье и к непоправимым последствиям в стране в период распространения эпидемии

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“Законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, а именно в статьи 820, 821 и 825 ГК Украины относительно уменьшения на 50% платы за пользование жильем в период действия форс-мажорных обстоятельств, а также автоматического продления срока найма жилья на период продолжения таких обстоятельств, а также невозможности досрочного расторжения договора найма жилья в течение периода их действия“ - говорится в Пояснительной записке.

Ранее сообщалось о том, сколько стоит аренда жилья в Киеве.

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