По словам Денисовой, власти часто отказывают детям-сиротам после 23 лет в предоставлении жилья, ссылаясь на то, что те уже взрослые.

Детям-сиротам будут предоставлять жилье по достижению 23 лет - омбудсмен facebook.com/pg/denisovaombudsman

Государство обязано предоставлять детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки жилье после достижения ими 23-летнего возраста. О такой инициативе Министерства социальной политики рассказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает УНН.

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По словам омбудсмена, ситуация с обеспечением жильем таких детей особенно обострилась из-за военных действий на Донбассе.

“Потому что у некоторых жилье, в том числе временное жилье, осталось на оккупированных территориях. Поэтому сейчас решение этого вопроса, в том числе иметь право ребенком после 23 лет на это жилье, на внеочередное получение жилья, это важно”, - сказала Денисова.

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По ее словам, в отдельных случаях власти отказывают детям-сиротам после 23 лет в предоставлении жилья, ссылаясь на то, что “они уже взрослые“.

“Нет, он ребенок-сирота. И он имеет на это право. Я благодарна министерству за то, что они на этом настаивают. И это произойдет”, - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, что детей с 2020 года не будут принимать в детдома.