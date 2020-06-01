Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Детям-сиротам будут предоставлять жилье по достижению 23 лет - омбудсмен

Комментариев: 1
По словам Денисовой, власти часто отказывают детям-сиротам после 23 лет в предоставлении жилья, ссылаясь на то, что те уже взрослые.
Детям-сиротам будут предоставлять жилье по достижению 23 лет - омбудсмен
Детям-сиротам будут предоставлять жилье по достижению 23 лет - омбудсмен
facebook.com/pg/denisovaombudsman

Государство обязано предоставлять детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки жилье после достижения ими 23-летнего возраста. О такой инициативе Министерства социальной политики рассказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает УНН.

Читай также: Под Львовом мужчина в баре изнасиловал девушку-сироту

По словам омбудсмена, ситуация с обеспечением жильем таких детей особенно обострилась из-за военных действий на Донбассе.

“Потому что у некоторых жилье, в том числе временное жилье, осталось на оккупированных территориях. Поэтому сейчас решение этого вопроса, в том числе иметь право ребенком после 23 лет на это жилье, на внеочередное получение жилья, это важно”, - сказала Денисова.

Читай также: Не кормит детей и хулиганит: под Одессой у горе-матери отобрали 4 детей

По ее словам, в отдельных случаях власти отказывают детям-сиротам после 23 лет в предоставлении жилья, ссылаясь на то, что “они уже взрослые“.

“Нет, он ребенок-сирота. И он имеет на это право. Я благодарна министерству за то, что они на этом настаивают. И это произойдет”, - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, что детей с 2020 года не будут принимать в детдома.

Поделись:
Теги: Денисова, Минсоцполитики, дети-сироты, жилье, омбудсмен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
ФайныйДрузяка    01.06.2020, 18:25
Оценка:  -21
ФайныйДрузяка
Не смешите моего попугая!
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь