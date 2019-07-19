В НБУ обещают массовый запуск ипотеки: Подробности
Национальный банк Украины ожидает массового запуска ипотеки в ІV квартале 2020 года. Об этом в Интервью Интерфакс-Украина заявила и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, это произойдет при условии сохранения макроэкономической стабильности в Украине.
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“В четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку. Для наиболее качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным. Ипотека подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже нуждаются в дополнительной подкредитовке“, - сказала и.о. главы НБУ.
Также, по словам Рожковой, регулятор работает с банками и над другими методами расширения кредитования, в том числе призывает финучреждения снижать ставку по кредитам и депозитам в корпоративном секторе.
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“В корпоративном секторе банки не очень охотно снижают ставку по кредитам, они пытаются сохранить свою маржу, хотя время высокой маржи уже в прошлом. Поэтому мы сейчас с ними работаем и уговариваем снижать ставки по депозитам. Уже есть банки - с иностранным капиталом и наши большие государственные, которые их снизили“, - сообщила Рожкова.
Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет доступен ипотечный кредит под 10% годовых.
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