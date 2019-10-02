Владелец скандального здания возле Софии Киевской уберет лишние этажи - Кличко

Здание в буферной зоне Национального заповедника не будет превышать 27 метров.

Новый владелец скандальной застройки в буферной зоне Софии Киевской обязался убрать лишние этажи, чтобы здание не превышало 27 метров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Он уточнил, что речь идет о скандальном здании на улице Гончара 17-23. По словам Кличко, городские власти остановили там строительство еще в 2016 году, а сам конфликт тянулся с 2008 года.

“Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров. И закреплено это в общем меморандуме, который подписала власть, представители компании-застройщика, общественные активисты организации “Андреевская-Пейзажная инициатива“ и руководство Национального заповедника “София Киевская“, - написал мэр столицы.

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По словам Кличко, обновленный проект, застройщик предоставит на рассмотрение города в ближайшее время, и только после этого там начнутся строительные работы.

Напомним, на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко показал, как строят метро на Виноградарь.