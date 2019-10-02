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Владелец скандального здания возле Софии Киевской уберет лишние этажи - Кличко

Комментариев: 2
Здание в буферной зоне Национального заповедника не будет превышать 27 метров.
Владелец скандального здания возле Софии Киевской уберет лишние этажи - Кличко
Владелец скандального здания возле Софии Киевской уберет лишние этажи - Кличко
Скриншот

Новый владелец скандальной застройки в буферной зоне Софии Киевской обязался убрать лишние этажи, чтобы здание не превышало 27 метров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Он уточнил, что речь идет о скандальном здании на улице Гончара 17-23. По словам Кличко, городские власти остановили там строительство еще в 2016 году, а сам конфликт тянулся с 2008 года.

“Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров. И закреплено это в общем меморандуме, который подписала власть, представители компании-застройщика, общественные активисты организации “Андреевская-Пейзажная инициатива“ и руководство Национального заповедника “София Киевская“, - написал мэр столицы.

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По словам Кличко, обновленный проект, застройщик предоставит на рассмотрение города в ближайшее время, и только после этого там начнутся строительные работы.

Напомним, на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко показал, как строят метро на Виноградарь.

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Теги: Кличко, застройщики, София Киевская
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.08.2020, 10:37
Оценка:  +2
гость
О..х..у..е..в..ш..и..е маланские твари. Начните ещё строить на фарватере Днепра.
FPN    17.08.2020, 22:18
Оценка:  -19
FPN
Почему надзор Киевсовета не исполняет обязанности по контролю над строительствами???!!!!!!!!
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