Отдай все свои деньги: как аферисты обманывают при аренде квартиры

Самой циничной схемой является "продажа" арендованной квартиры. Получив внушительный аванс, мошенники ретируются.

Июль - разгар сезона летней аренды. Отпускники ищут жилье в курортных зонах, а будущие студенты - в крупных городах по месту учебы. И хотя об аферах “черных риелторов“ говорилось не раз, на их схемы до сих пор попадаются обыватели.

Об этом сообщает Сегодня.

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Эксперты говорят, что заниженная цена - верный признак мошенничества. Самой же распространенной схемой, по словам эксперта в сфере недвижимости Сергея Костецкого, остается “переаренда“, когда мошенник снимает квартиру у хозяина на несколько дней, а потом сдает ее другому человеку, например на месяц.Также, по его словам, бывают случаи, когда человек выходит на подставное агентство и там ему предлагают купить некую базу контактов тех, кто сдает квартиры.

Наконец, аферой с самой большой прибылью, по словам экспертов, остается продажа арендованной квартиры.

Меры безопасности

Костецкий отмечает, в группе риска афер с арендой жилья находятся люди, которые несерьезно относятся к документам, и приезжие люди, которые торопятся с выбором.

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“В первую очередь необходимо посмотреть оригиналы. Неплохо будет, если сделка проходит в присутствии юриста или человека, который варится в этой среде. Но на самом деле в этих документах ничего сложного нет. Тем более что сейчас есть реестр недвижимости, где за 20 грн можно получить практически любую выписку, где будут указаны паспортные данные человека, кому принадлежит квартира и так далее. То есть если заморочиться на 10 минут с интернетом, то проблем удастся избежать. Еще один совет - более тщательно проверять хозяев, которые решили сами сдавать квартиру, а не через агентство. Аргумент простой: комиссию агентству в любом случае платит арендатор, а решение арендодателя заняться этим самому вызывает подозрение“, - резюмирует эксперт.

В полиции нам рассказали, что с жалобами на нечестных риелторов к ним обращаются достаточно часто, однако назвать конкретную цифру правоохранители не смогли.

Тысячи гривен за липовый санаторий

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Риелторы говорят, что большими городами аферисты не ограничиваются и с приходом лета мошенники “уходят“ на курортные зоны. Здесь самая популярная схема - запросить аванс, который нередко доходит до нескольких тысяч гривен, за жилье на несуществующей базе отдыха. При этом, как рассказала нам сотрудник сектора информполитики Кирилловского поссовета Евгения Минина, в этом году из-за наплыва таких аферистов местным чиновникам пришлось даже запустить специальный сервис, где будут собирать случаи мошенничества и жалобы обманутых. И любой украинец сможет с ними ознакомиться.

Ранее сообщалось о том, как украинцев обманывают в интернете.