Сколько стоит аренда квартиры в Киеве в июле-2018
Большинство арендаторов предпочитают снимать одно- и двухкомнатное жилье. По словам эксперта, трехкомнатными квартирами квартиросъемщики интересуются в среднем на 15% меньше. Востребованными считаются как новостройки, так и многоквартирные дома старого жилого фонда.
Об этом сообщает портал Domik.ua.
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По данным агентств недвижимости столицы, большинство арендаторов выбирают жилье с качественным ремонтом, укомплектованное мебельными элементами и современной бытовой техникой. Около 80% квартиросъемщиков арендуют квартиры, стоимостью от 10000 до 15000 грн в месяц.
Месторасположение дома важно для потенциальных арендаторов. Наивысший спрос квартиросъемщиков ориентирован на объекты, расположенные возле станций метро, наземных транспортных узлов.
Какие районы выбирают арендаторы
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Ирина Васылык проинформировала, что квартиросъемщики предпочитают снимать квартиры в разных районах столицы. Арендаторы с ограниченным бюджетом выбирают жилье в многоквартирных домах, расположенных в Соломенском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Дарницком и Деснянском районах Киева. По мнению эксперта, не менее популярны среди таких квартиросъемщиков объекты, которые находятся на массиве Виноградарь.
Арендаторы, отдающие предпочтение дорогой аренде квартир, интересуются домами, возведенными в Шевченковском (центр), Голосеевском (центр) и Печерском районах столицы.
Сколько стоит аренда квартиры в Киеве в июле-2018:
Локация
Однокомнатная квартира, грн
Двухкомнатная квартира, грн
Трехкомнатная квартира, грн
Центр города
10000-18000
12000-19000
15000-20000
Прицентральные районы
8000-14000
11000-16000
14000-18000
Окраина города
8000-13000
10000-15000
12000-16000
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