Стоимость жилья колеблется в пределах 8 до 15 тысяч гривен.

Большинство арендаторов предпочитают снимать одно- и двухкомнатное жилье. По словам эксперта, трехкомнатными квартирами квартиросъемщики интересуются в среднем на 15% меньше. Востребованными считаются как новостройки, так и многоквартирные дома старого жилого фонда.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

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По данным агентств недвижимости столицы, большинство арендаторов выбирают жилье с качественным ремонтом, укомплектованное мебельными элементами и современной бытовой техникой. Около 80% квартиросъемщиков арендуют квартиры, стоимостью от 10000 до 15000 грн в месяц.

Месторасположение дома важно для потенциальных арендаторов. Наивысший спрос квартиросъемщиков ориентирован на объекты, расположенные возле станций метро, наземных транспортных узлов.

Какие районы выбирают арендаторы

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Ирина Васылык проинформировала, что квартиросъемщики предпочитают снимать квартиры в разных районах столицы. Арендаторы с ограниченным бюджетом выбирают жилье в многоквартирных домах, расположенных в Соломенском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Дарницком и Деснянском районах Киева. По мнению эксперта, не менее популярны среди таких квартиросъемщиков объекты, которые находятся на массиве Виноградарь.

Арендаторы, отдающие предпочтение дорогой аренде квартир, интересуются домами, возведенными в Шевченковском (центр), Голосеевском (центр) и Печерском районах столицы.

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве в июле-2018:

Локация Однокомнатная квартира, грн Двухкомнатная квартира, грн Трехкомнатная квартира, грн Центр города 10000-18000 12000-19000 15000-20000 Прицентральные районы 8000-14000 11000-16000 14000-18000 Окраина города 8000-13000 10000-15000 12000-16000

Ранее сообщалось о том, что сколько стоит арендовать офис в Киеве летом-2018.

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