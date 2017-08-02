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Сколько стоит аренда квартиры в Киеве в июле-2018

Комментариев: 4
Стоимость жилья колеблется в пределах 8 до 15 тысяч гривен.
Для арендаторов важно месторасположение жилья
Для арендаторов важно месторасположение жилья
depositphotos.com

Большинство арендаторов предпочитают снимать одно- и двухкомнатное жилье. По словам эксперта, трехкомнатными квартирами квартиросъемщики интересуются в среднем на 15% меньше. Востребованными считаются как новостройки, так и многоквартирные дома старого жилого фонда.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

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По данным агентств недвижимости столицы, большинство арендаторов выбирают жилье с качественным ремонтом, укомплектованное мебельными элементами и современной бытовой техникой. Около 80% квартиросъемщиков арендуют квартиры, стоимостью от 10000 до 15000 грн в месяц.

Месторасположение дома важно для потенциальных арендаторов. Наивысший спрос квартиросъемщиков ориентирован на объекты, расположенные возле станций метро, наземных транспортных узлов.

Какие районы выбирают арендаторы

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Ирина Васылык проинформировала, что квартиросъемщики предпочитают снимать квартиры в разных районах столицы. Арендаторы с ограниченным бюджетом выбирают жилье в многоквартирных домах, расположенных в Соломенском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Дарницком и Деснянском районах Киева. По мнению эксперта, не менее популярны среди таких квартиросъемщиков объекты, которые находятся на массиве Виноградарь.

Арендаторы, отдающие предпочтение дорогой аренде квартир, интересуются домами, возведенными в Шевченковском (центр), Голосеевском (центр) и Печерском районах столицы.

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве в июле-2018:

Локация

Однокомнатная квартира, грн

Двухкомнатная квартира, грн

Трехкомнатная квартира, грн

Центр города

10000-18000

12000-19000

15000-20000

Прицентральные районы

8000-14000

11000-16000

14000-18000

Окраина города

8000-13000

10000-15000

12000-16000

Ранее сообщалось о том, что сколько стоит арендовать офис в Киеве летом-2018.

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  23.07.2018, 11:18
Оценка:  0
гость
Цены, мягко говоря, завышены. Буквально месяц назад однокомнатную можно было снять в среднем за 5500-6000+ комуналка, а двушки тоже попадались за 5500-7500. Другой вопрос, не успеешь на просмотр приехать первым- уже сдали. На одну квартиру- минимум 10 желающих)). Какой-то ажиотаж ненормальный...
гость  (аноним)  23.07.2018, 11:05
Оценка:  +1
гость
Даёшь всю ЗП за месяц за квартиру как в Европе))) И вешаешь флаг ЕС на стену и радуешься)
marina**    23.07.2018, 11:01
Оценка:  +2
marina**
Арендаторы с ограниченным бюджетом выбирают жилье в многоквартирных домах, расположенных в Соломенском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Дарницком и Деснянском районах Киева. (c)
а ну попробуйте на Оболони найти дешевую квартиру даже во вторичке
гость  (аноним)  23.07.2018, 10:49
Оценка:  +1
гость
я хз..... где они такие суммы берут, и такую статистику... 10-15к за хату? можно за 6к нормальную найти.
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