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Сносить нельзя оставить: Когда и как ликвидируют "хрущевки" в Украине

Комментариев: 3
В Украине ожидает масштабная ликвидация старого жилья.
Украинцам обещают новое жилье
Украинцам обещают новое жилье
depositphotos.com

Реформа Кабинета министров о сносе “хрущевок“ все еще находится на стадии разработки. О том, какие дома подлежат сносу, а какие - реконструкции, рассказал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Об этом сообщает Обозреватель.

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“В начале строится пусковой дом, люди переезжают, а только потом старый сносится. Второй вопрос: они должны обязательно жить в том же районном центре, чтобы с Крещатика на Троещину не переселяли. Третий вопрос: процент премии, который жители получают. Это обязательно должно быть и обязательно, чтобы это были квартиры с ремонтом“, - сообщил заместитель министра.

Ранее сообщалось о том, как получить хорошую скидку при покупке квартиры в Киеве.

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.08.2018, 18:34
Оценка:  +1
гость
По моему об этом уже лет 15 трындят. Как про метро на Троещину
bondan    09.08.2018, 18:26
Оценка:  +1
bondan
Ну ну. В центре любого города свободная земля осталась только на проезжей части. Автомобили - подвиньтесь!
Coюзник    09.08.2018, 18:24
Оценка:  0
Coюзник
Парадокс .... в "нищей" стране как нам вещают СМИ по приказу политической "элиты" ... строительство высокорентадбельный бизнес и квартиры улетают как "гарячие пирожки"
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