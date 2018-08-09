Сносить нельзя оставить: Когда и как ликвидируют "хрущевки" в Украине

В Украине ожидает масштабная ликвидация старого жилья.

Реформа Кабинета министров о сносе “хрущевок“ все еще находится на стадии разработки. О том, какие дома подлежат сносу, а какие - реконструкции, рассказал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Об этом сообщает Обозреватель.

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“В начале строится пусковой дом, люди переезжают, а только потом старый сносится. Второй вопрос: они должны обязательно жить в том же районном центре, чтобы с Крещатика на Троещину не переселяли. Третий вопрос: процент премии, который жители получают. Это обязательно должно быть и обязательно, чтобы это были квартиры с ремонтом“, - сообщил заместитель министра.

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