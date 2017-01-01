За задержку или отмену рейса можно получить компенсацию: Инструкция

Даже если компания бюджетная, получить компенсацию всегда можно.

Как получить компенсацию за задержку или отмену рейса depositphotos.com

Если вы успешно прошли регистрацию, но рейс отменили или задержали, всегда можно получить компенсацию. PaySpace Magazine рассказал, что нужно делать в таких случаях.

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Все права пассажиров регулируются законом Украины о Правилах воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Согласно положениям этого закона, право на компенсацию имеют пассажиры, как регулярных, так и чартерных рейсов.

Так, например, МАУ предусматривает компенсацию:

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для пассажиров регулярных рейсов - возврат полной стоимости неиспользованного билета (его неиспользованной части) в случае отказа пассажира от продолжения полета, если рейс перенесен более чем на 5 часов раньше или позже времени, указанного в билете. Для получения компенсации необходимо обратиться по месту приобретения билета;

для пассажиров чартерных рейсов - права туриста в данном случае регулируются условиями договора о предоставлении туристических услуг. Пассажирам чартерных рейсов необходимо обращаться к своему туроператору.

Если рейс задержали или отменили, размер компенсации составит:

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250 евро — для рейсов дальностью 1500 километров;

400 евро — для рейсов дальностью свыше 1500 до 3500 километров;

600 евро — для рейсов дальностью более 3500 километров.

Также, авиаперевозчик может уменьшить размер компенсации на 50%, если пассажиру предлагается замена маршрута в пункт назначения альтернативными рейсами, время прибытия которых не превышает:

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2 часа — для рейсов дальностью 1500 км;

3 часа — для рейсов дальностью от 1500 до 3500 км;

4 часа — для рейсов дальностью более 3500 км.

В случае отмены рейса авиаперевозчиком и продолжения пассажиром путешествия другим рейсом (рейсами) или по другому маршруту, должны быть бесплатно предложены и обеспечены:

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питание и напитки соразмерно времени ожидания нового рейса;

места в гостинице в случаях, если пассажиры вынуждены ждать отправления в течение одной и более ночей или если увеличилось время дополнительного ожидания;

наземный трансфер по маршруту аэропорт — отель — аэропорт;

два телефонных звонка или телекс-, факс-сообщения или сообщения по электронной почте, если для этого есть технические условия.

Инструкция в случае задержки или отмены рейса:

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Связаться с представителями авиакомпании в Украине. Позвоните в колл-центр перевозчика для уточнения вопроса о компенсации. Обратитесь в справочную службу аэропорта.

При возникновении любых трудностей во время попытки получить компенсацию следует написать жалобу в Государственную авиационную службу и Госпродпотребслужбу, или обратиться в онлайн-сервис для получения компенсации, например, AirAdvisor, AirHelp, Flyhelp, Skycop и другие.

Ранее сообщалось, что МАУ выплатит по 250 евро пассажирам, которых "забыла" в аэропорту. Один из рейсов МАУ улетел, оставив пассажиров, которые проходили регистрацию в аэропорту.