За задержку или отмену рейса можно получить компенсацию: Инструкция
Если вы успешно прошли регистрацию, но рейс отменили или задержали, всегда можно получить компенсацию. PaySpace Magazine рассказал, что нужно делать в таких случаях.
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Все права пассажиров регулируются законом Украины о Правилах воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Согласно положениям этого закона, право на компенсацию имеют пассажиры, как регулярных, так и чартерных рейсов.
Так, например, МАУ предусматривает компенсацию:
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- для пассажиров регулярных рейсов - возврат полной стоимости неиспользованного билета (его неиспользованной части) в случае отказа пассажира от продолжения полета, если рейс перенесен более чем на 5 часов раньше или позже времени, указанного в билете. Для получения компенсации необходимо обратиться по месту приобретения билета;
- для пассажиров чартерных рейсов - права туриста в данном случае регулируются условиями договора о предоставлении туристических услуг. Пассажирам чартерных рейсов необходимо обращаться к своему туроператору.
Если рейс задержали или отменили, размер компенсации составит:
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- 250 евро — для рейсов дальностью 1500 километров;
- 400 евро — для рейсов дальностью свыше 1500 до 3500 километров;
- 600 евро — для рейсов дальностью более 3500 километров.
Также, авиаперевозчик может уменьшить размер компенсации на 50%, если пассажиру предлагается замена маршрута в пункт назначения альтернативными рейсами, время прибытия которых не превышает:
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- 2 часа — для рейсов дальностью 1500 км;
- 3 часа — для рейсов дальностью от 1500 до 3500 км;
- 4 часа — для рейсов дальностью более 3500 км.
В случае отмены рейса авиаперевозчиком и продолжения пассажиром путешествия другим рейсом (рейсами) или по другому маршруту, должны быть бесплатно предложены и обеспечены:
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- питание и напитки соразмерно времени ожидания нового рейса;
- места в гостинице в случаях, если пассажиры вынуждены ждать отправления в течение одной и более ночей или если увеличилось время дополнительного ожидания;
- наземный трансфер по маршруту аэропорт — отель — аэропорт;
- два телефонных звонка или телекс-, факс-сообщения или сообщения по электронной почте, если для этого есть технические условия.
Инструкция в случае задержки или отмены рейса:
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- Связаться с представителями авиакомпании в Украине.
- Позвоните в колл-центр перевозчика для уточнения вопроса о компенсации.
- Обратитесь в справочную службу аэропорта.
При возникновении любых трудностей во время попытки получить компенсацию следует написать жалобу в Государственную авиационную службу и Госпродпотребслужбу, или обратиться в онлайн-сервис для получения компенсации, например, AirAdvisor, AirHelp, Flyhelp, Skycop и другие.
Ранее сообщалось, что МАУ выплатит по 250 евро пассажирам, которых "забыла" в аэропорту. Один из рейсов МАУ улетел, оставив пассажиров, которые проходили регистрацию в аэропорту.
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