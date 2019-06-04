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За отказ в проезде льготнику водителя оштрафуют на 2550 грн – ВР

Комментариев: 5
Верховная Рада проголосовала на новый законопроект №10004.
Водителей будут штрафовать на 2550 грн за отказ в проезде льготнику
Водителей будут штрафовать на 2550 грн за отказ в проезде льготнику
flickr.com

Законопроект №10004, взяты за основу Верховной Радой, говорит о том, что перевозчики будут привлечены к денежной ответственности за отказ в проезде льготникам. В соответствии с документом, штраф будет повышен со 136 гривен до 2550. 

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Авторами проекта являются народные депутаты Александр Третьяков, Максим Бурбак, Юрий-Богдан Шухевич и другие. Нардепы уверены, что документ является актуальным и важным, так как множество водителей отказывают в проезде гражданам льготных категорий.

Особую общественную огласку приобретают неединичные факты отказа в льготной перевозке участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. При этом водители транспортных средств порочат честь и достоинство таких лиц, провоцируя социальный конфликт, - говорится в пояснительной записке

Ранее сообщалось ТОП-3 стратегии Кабмина по преодолению бедности в 2019 году. Направления борьбы с бедностью украинцев уже утверждены в Кабинете министров.

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Теги: льготники, льготы, проезд в транспорте, льготный проезд в транспорте, штраф, штраф за отказ в проезде
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  04.06.2019, 15:29
Оценка:  0
гость
Про то и кажу, нехай гришьми льготникам виплачують и за лики и за произд.
DARTOV    04.06.2019, 15:22
Оценка:  0
DARTOV
Лучше бы приняли закон о снятии неприкосновенности со всех и другие полезные законы для народа, а перевозчики? Они как то разберуться. Пусть власть им отдает то что положено за льготников, а не в карман чиновников. Дотации есть, а до перевозчиков не доходят.
vanquish70    04.06.2019, 15:20
Оценка:  0
vanquish70
Александр Третьяков, Максим Бурбак, Юрий-Богдан Шухевич - самые аХтивисты !
гость  (аноним)  04.06.2019, 15:13
Оценка:  0
гость
Это все хня!
В теме про убийство ребенка:Щербина отметил: "Собственник дома,один из подозреваемых,имел при себе оружие. акже ребенок (этого подозреваемого) пользовался этим оружием и производил выстрелы"
Чуете чем дело пахнет?Пьяные полицаи тир устроили и своего мальца привлекли,на него и повесят
гость  (аноним)  04.06.2019, 14:59
Оценка:  +1
гость
Пляди! Наплодили атошников пол-Украины так и платите им компенсацию на проезд наличными!ВАС НА ХАЛЯВУ ПО КСИВАМ (а не поддельным?) ВОЗИ,а с миськрады никакой компенсации не вытрясешь! Субсидию на тепло платите налом, значит и это можете! И никаких конфликтов и обид не будет,и контроля не треба!У-у-у
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