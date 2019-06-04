За отказ в проезде льготнику водителя оштрафуют на 2550 грн – ВР

Верховная Рада проголосовала на новый законопроект №10004.

Водителей будут штрафовать на 2550 грн за отказ в проезде льготнику flickr.com

Законопроект №10004, взяты за основу Верховной Радой, говорит о том, что перевозчики будут привлечены к денежной ответственности за отказ в проезде льготникам. В соответствии с документом, штраф будет повышен со 136 гривен до 2550.

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Авторами проекта являются народные депутаты Александр Третьяков, Максим Бурбак, Юрий-Богдан Шухевич и другие. Нардепы уверены, что документ является актуальным и важным, так как множество водителей отказывают в проезде гражданам льготных категорий.

Особую общественную огласку приобретают неединичные факты отказа в льготной перевозке участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. При этом водители транспортных средств порочат честь и достоинство таких лиц, провоцируя социальный конфликт, - говорится в пояснительной записке

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