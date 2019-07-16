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Что произойдет, если не выплачивать кредит, взятый в Украине

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Если сумма задолженности слишком большая, то могут привлечь к уголовной ответственности.
Часто банки не хотят иметь дело с должниками и продают "черные" списки коллекторам
Часто банки не хотят иметь дело с должниками и продают "черные" списки коллекторам
depositphotos.com

В Украине кредит можно получить не только в банке, но и в микрофинансовых организациях, на карту или наличными, без особых проблем, однако часто под огромные проценты. Psm7 выяснили, что будет, если не выплачивать взятые кредиты в Украине. 

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Если не заплатить вовремя по кредиту, то в основном кредиторы одинаково действуют. Сперва проводят разъяснительную беседу по телефону в виде вежливого требования вернуть деньги. Кроме должника будут звонить и поручителям, или даже родственникам.

Затем банки могут продать список должников коллекторам, которые уже будут пытаться взыскать задолженность самостоятельно.

Некоторые коллекторы прибегают к нелегальным действиям в виде запугивания, шантажа и прочего. В таком случае можно обращаться в полицию или к адвокатам. 

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Однако, по закону, коллекторы должны подать в суд, который, впрочем, может длиться целый год. Если суд удовлетворит прошение коллекторов, то имущество должника опишут и продадут на аукционе.

Если сумма задолженности слишком большая, то могут привлечь к уголовной ответственности. Если суд докажет, что долг не погашался намеренно, хотя для этого были все предпосылки и возможности, то могут посадить на два года. 

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Представители кредитных служб рекомендуют внимательно изучить и соблюдать условия договора, оформляя кредит. Нарушение договора может привести к негативным финансовым последствиям, а также испортить кредитную историю.

Ранее сообщалось, что украинцы чаще сдают вещи в ломбард: дотянуть до зп или погасить кредит. В Украине ломбардов становится все больше из-за возрастающего спроса.

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Теги: кредит, кредит в украине, быстрые деньги, ставки по кредитам, невыплата кредита, коллекторы в украине
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Комментариев (1)
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futbolprognoz    16.07.2019, 16:57
Оценка:  -3
futbolprognoz
берут под огромные %, а потом денег не хватает. Идиоты.
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