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Минимальная продуктовая корзина летом-2019 стоит 1785 грн

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Самым большим спросом у украинцев пользуются молокопродукты.
Продуктовая корзина в Украине в июле подешевела на 2 гривны
Продуктовая корзина в Украине в июле подешевела на 2 гривны
depositphotos.com

В Украине среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины в июне составила 1785 гривен, передает ТСН. 

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Отмечается, что за месяц стоимость такой корзины упала на 2 гривны. Удешевление произошло за счет некоторых овощей, яиц и молокопродуктов, а дорожают уже второй месяц подряд картофель и фрукты.

Так, больше всего в продуктовой корзине украинца молокопродуктов, на втором месте – мясные изделия, далее идут хлебопродукты. Меньше всего места занимают яйца и масло.

Смотри, сколько стоит овощная корзина в разных городах Украины

Ранее сообщалось, что за некачественные продукты в Украине за полгода оштрафовали на 6,8 млн грн. Госпродпотребслужба за первое полугодие провела 12,6 тыс проверок.

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Теги: продукты в украине, стоимость продуктов в украине, стоимость продуктов питания, продукты питания летом, продуктовая корзина, стоимость продуктовой корзины
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