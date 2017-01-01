Минимальная продуктовая корзина летом-2019 стоит 1785 грн

Самым большим спросом у украинцев пользуются молокопродукты.

Продуктовая корзина в Украине в июле подешевела на 2 гривны depositphotos.com

В Украине среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины в июне составила 1785 гривен, передает ТСН.

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Отмечается, что за месяц стоимость такой корзины упала на 2 гривны. Удешевление произошло за счет некоторых овощей, яиц и молокопродуктов, а дорожают уже второй месяц подряд картофель и фрукты.

Так, больше всего в продуктовой корзине украинца молокопродуктов, на втором месте – мясные изделия, далее идут хлебопродукты. Меньше всего места занимают яйца и масло.

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Ранее сообщалось, что за некачественные продукты в Украине за полгода оштрафовали на 6,8 млн грн. Госпродпотребслужба за первое полугодие провела 12,6 тыс проверок.