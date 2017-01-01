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За некачественные продукты в Украине за полгода оштрафовали на 6,8 млн грн

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Госпродпотребслужба за первое полугодие провела 12,6 тыс проверок.
В сфере безопасности пищевых продуктов были оштрафованы на сумму почти 6,8 млн грн
В сфере безопасности пищевых продуктов были оштрафованы на сумму почти 6,8 млн грн
depositphotos.com

Пресс-служба Госпродпотребслужбы сообщила о том, что они осуществили 12,6 тыс плановых проверок за первое полугодие в сферах безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и ветеринарной медицины. 

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В сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов совершили более 11 тыс проверок, более 1,5 тыс - в сфере ветеринарной медицины.

В 7813 случаях вынесено предписания по устранению нарушений в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, в 652 случаях субъекты хозяйствования в сфере безопасности пищевых продуктов были оштрафованы на сумму почти 6,8 млн грн. 

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Также, было вынесено 168 решений главных государственных инспекторов о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов в связи с выявленными нарушениями, которые представляли угрозу для жизни или здоровья человека.

Ранее сообщалось, что за некачественные товары украинцев вынудят заплатить самим до ₴10 тыс. Парламентарии предлагают возложить проблемы с некачественной продукцией на потребителя, а не производителя.

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Теги: некачественные продукты, продукты в украине, Госпродпотребслужба, пищевые продукты
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