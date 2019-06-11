Украинцев разводят в супермаркетах: Что делать, чтобы не потерять деньги

В супермаркетах "обвешивают", навязывают акционные ненужные товары и предлагают фейковые скидки.

Супермаркеты в Украине массово обманывают покупателей. Одним из самых распространенных способов является обвес. Также часто навязывают акционные товары, которые никому не нужны и предлагают фейковые скидки.

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Продукты в нарезанном виде покупать не стоит, как и готовое мясо к шашлыку, или любое маринованное, а также не стоит "вестись" на невысокую цену рыбных товаров на льду, передает Обозреватель.

"Взвешивание"

Например, уже готовые упаковки "взвешивают" на какое-то количество грамм больше, от чего навар получается в 4-5 грн с упаковки. Немного, но с каждого покупателя к концу вечера получаются неплохие деньги.

"Я недавно покупала модные сейчас грибы эринги. На красивой упаковке написано 230 грамм. Для рецепта требовалось 200 грамм, однако уже дома оказалось, что грибы в коробке не набрали и 150", - поделилась покупательница Катя в одном из столичных гипермаркетов.

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Председатель Союза потребителей Максим Несмиянов поясняет – действительно, в магазинах иногда вес товара считают вместе с тарой. Да и просто может встретиться недовес, например, в колбасе, которая лежит на витрине уже с ценником.

"Колбаса вдруг может "усохнуть" на 100 гр. И если это дорогой продукт, например, по цене 500 грн, то разница будет приличной – 100 гривен", – заявил Несмиянов.

Перемешанные ценники

Для обмана также используют перемешанные ценники, когда непонятно, какой ценник к какому товару относится. Обычно так делают для одной фирмы, только с разными добавками, а на кассе всегда оплачиваешь самую большую цену.

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Одна из продавщиц, давно работающая в супермаркетах, рассказала, что часто все это делается преднамеренно.

"Нас старшие продавцы так учат делать, чтобы покупатели выбирали более дорогой товар. Чем больше продадим, тем выше шанс получить премию. А что касается обвесов на упакованных продуктах, так это распространенная практика. Таким образом магазин компенсирует свои потери на испорченном или просроченном товаре", – признается в беседе с нами продавец.

Ловкость рук кассиров

Сами покупатели советуют быть внимательными на кассе. Особенно если вы закупаете много разного товара, то ловкие кассиры могут обмануть на приличную сумму.

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"Я делал воскресные покупки в одном из самых крупных наших супермаркетов. Набрал всего понемногу, в том числе и мою любимую сухую колбасу. На кассе сотрудница так быстро пикала товаром, что я едва успевал все складывать в пакеты.

Она называет сумму, и тут я смотрю в пакет, а моей колбасы нет. Спрашиваю, где? И тут она достает ее из-под кассы. "Ой, упала", – говорит. Это она после сканирования типа кладет ее в прозрачный пакетик и нечаянно прячет под прилавок", – возмутился житель Киевской области Константин Симоненко.

Также эксперты советуют внимательно проверять чек сразу же после получения.

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"Вообще всегда проверяю чек после покупок. Скупаюсь раз в неделю, потому и продуктов много, и сумма приличная. Как раз в таком случае проще всего "дописать" или прибавить. Несколько раз пытались обмануть – или товар в чеке "появлялся", или цену надбавляли.

Всегда сомнительные или непривычные товары проверяю на сканерах в зале супермаркета, чтобы сравнить цену на кассе", - делится киевлянин Сергей.

Акционные товары

Любят обманывать и с акционными товарами.

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"Акции – это вообще вещь очень сомнительная. Вам предлагают два товара по цене одного. Например, средство для чистки стекол и удаления жира на кухне. Но второе средство просто не работает и уже давно на складе его переизбыток, потому что люди не берут.

В результате вы берете совершенно ненужную вещь, а нужная бутылочка идет по обычной цене. Так зачем вам дома лишние средства?" – рассказывает маркетолог Святослав Пидгорец.

"Утяжеление"

Мясо и рыбу очень часто "утяжеляют" водой. Эксперты говорят, если рыба продается во льду, то в цене стоимость воды будет составлять две трети.

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"Проблема в том, что количество наледи на рыбе нигде не регламентируется. Поэтому продавцы добавляют воды к рыбе, это ведь заработок. Та же история с креветками. Они достаточно дорогие, по 200-300 грн, а треть может составить вода", – утверждает Пидгорец.

С куриным фаршем, да и любым другим, есть свои хитрости.

"Я никогда в магазине не покупаю куриный фарш. Не верьте, если вам говорят, что он сделан из чистого филе. В него идут кожа курицы, мясо со спинки, с голени – все, что не продается. В результате вы покупаете жирный и некачественный продукт", – уверяет маркетолог.

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Ягоды в летний сезон тоже не стоит брать в супермаркетах. Клубника, например, портится быстро. И самый легкий способ ее сбыть – уложить на дно корзиночки или пластиковой коробочки уже подгулявшие ягоды. Лучше купить свежий продукт на развес, чтобы видеть, что берете.

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Ранее сообщалось, что за некачественные товары украинцев вынудят заплатить самим до ₴10 тыс. Парламентарии предлагают возложить проблемы с некачественной продукцией на потребителя, а не производителя.