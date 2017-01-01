Какими будут цены на продукты в июне: Дорогая курятина и дешевые ягоды

Стоимость мяса и молока падать пока не будет.

Курятина преимущественно идет на экспорт и мало остается в Украине depositphotos.com

По сравнению с мартом предыдущего года овощи "борщевого набора" в апреле 2019 года подорожали на 24,7% и теперь стоят 87,3 грн вместо 70 грн. Однако, эксперты уточняют, что начало лета и сбор урожая должны привести к их удешевлению, передает Сегодня.

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"Борщевой набор" подешевеет на 30%, уже активно начала поступать на рынок продукция, выращенная на открытом грунте. Традиционно летом все резко дешевеет", – отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он уверяет, что ягоды также будут дешеветь.

"Мы уже увидели клубнику из восточных областей Украины, из Херсонской области... В самый пик сезона самая дешевая цена будет 55 – 60 грн за кг. К тому же уже есть херсонская черешня и черешня из Запорожья. На начало этого года была черешня с Закарпатья по 135 грн за кг. Уже сегодня в Киеве можно найти за 80 – 90 грн за кг, а будет и 60 – 70 грн", – уверен Пендзин.

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Руководительница департамента аналитики на оптовом рынке "Шувар" Татьяна Гетьман уверена, что из-за невозможности длительного хранения ягод, продавцы будут стараться их распродать.

"Черешня наполнена водой, трескается. Но начало июня – это тот период, когда очень резко падают цены на клубнику и на черешню. Это в любой год, даже неурожайный, поскольку этот период – пик сбора урожая...

Но средняя цена выше, чем в прошлом году, поскольку качественной ягоды мало и она дороже чем годом ранее. А некачественная ягода продается в ту же цену, что и в прошлом году", – сказала Гетьман.

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Специалистка заявляет, что падения цен на мясо ожидать не стоит.

"У нас свинина и так дешевая. Потому что, по большому счету, полностью обрезан экспорт свинины, в связи с африканской чумой свиней. Поэтому все, что производим, употребляем", – объяснил Пендзин.

Стоимость сырого молока и курятины также меняться пока не будет, дополняет Пендзин.

"Курятина напрямую зависит от европейского рынка, где вряд ли будут изменения. Она преимущественно идет на экспорт и мало остается в Украине. Если есть проблемы в Европе по нашему экспорту, то у нас курятина дешевеет.

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А если там нет проблем, у нас полностью европейская цена, и даже дороже, чем в Польше, странах Балтии. Такая же ситуация и с подсолнечным маслом – оно дороже, чем в Испании", – отметил Пендзин.

Ранее сообщалось, сколько тратит на еду средняя семья в Украине из села и города. В селах Украины меньше тратятся на мясо и спиртное.