Супермаркеты России выдадут людям кредиты для покупки продуктов

Сеть супермаркетов будут продавать россиянам еду по специальным продуктовым кредитным картам.

Супермаркеты будут продавать еду в кредит по причине сокращения доходов россиян flickr.com

Пресс-служба компании Х5 Retail Group, управляющая магазинами сети Перекресток, сообщила, что запускает цифровую карту рассрочки, при помощи которой можно будет совершать покупки в кредит с льготным периодом, передает UBR.

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По заявлению, главного финансового директора Светланы Демяшкевич, кредитные карты будут оформлять в каждом супермаркете и практически мгновенно.

"Карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом", — сказала она.

Магазин уточнил, что карта будет действовать только в их супермаркетах. Проект делают совместно с БКС Банком.

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Причиной запуска такого проекта в сети супермаркетов в Х5 Retail Group назвали снижение реальных доходов населения РФ. В компании считают, что такой инструмент позволит облегчить доступ потребителей к денежным средствам и поддержать спрос на повседневные товары.

Ранее сообщалось, сколько тратит на еду средняя семья в Украине из села и города. В селах Украины меньше тратятся на мясо и спиртное.