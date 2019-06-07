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Супермаркеты России выдадут людям кредиты для покупки продуктов

Комментариев: 4
Сеть супермаркетов будут продавать россиянам еду по специальным продуктовым кредитным картам.
Супермаркеты будут продавать еду в кредит по причине сокращения доходов россиян
Супермаркеты будут продавать еду в кредит по причине сокращения доходов россиян
flickr.com

Пресс-служба компании Х5 Retail Group, управляющая магазинами сети Перекресток, сообщила, что запускает цифровую карту рассрочки, при помощи которой можно будет совершать покупки в кредит с льготным периодом, передает UBR. 

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По заявлению, главного финансового директора Светланы Демяшкевич, кредитные карты будут оформлять в каждом супермаркете и практически мгновенно.

"Карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом", — сказала она.

Магазин уточнил, что карта будет действовать только в их супермаркетах. Проект делают совместно с БКС Банком. 

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Причиной запуска такого проекта в сети супермаркетов в Х5 Retail Group назвали снижение реальных доходов населения РФ. В компании считают, что такой инструмент позволит облегчить доступ потребителей к денежным средствам и поддержать спрос на повседневные товары.

Ранее сообщалось, сколько тратит на еду средняя семья в Украине из села и города. В селах Украины меньше тратятся на мясо и спиртное.

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Теги: продукты питания, продукты питания в России, Россия, РФ, супермаркеты в РФ, кредитная карта на продукты
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Комментариев (4)
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s-e-r    07.06.2019, 12:57
Оценка:  +1
s-e-r
Возвращение в совдепию , все по талонам та по карточкам. поздравляю.!
Peyot    07.06.2019, 12:47
Оценка:  +3
Peyot
Супер новость!!! В сверхдержаве людям будут давать кредиты на еду!!! Это ли не достижение??? Амарике никогда до такого не дойти!!!
гость  (аноним)  07.06.2019, 12:28
Оценка:  -4
гость
И в чем нонсенс? Вся Америка в кредит живет, правда у них ставка % низкая.
Peyot    07.06.2019, 12:48
Оценка:  +3
Peyot
нонсеннс в том что людям без мозгов разрешено выказывать свое мнение на всю планету!
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