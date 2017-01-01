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Зеленский обговорит с олигархами финансирование Донбасса

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Зеленский уверен, что Донбасс вернется к Украине.
Зеленский встретится с олигархами Украины в июне
Зеленский встретится с олигархами Украины в июне
facebook.com/sonya.suvorova.14

В эфире телеканала 1+1 новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что планирует провести встречу с украинскими представителями крупного бизнеса, чтобы обсудить инвестиции в Донбасс, так как, по его мнению, Донбасс обязательно вернется, и кто-то его развитием должен заниматься, передает 24 Канал. 

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Точная дата переговоров пока не известна, однако, они состоятся в июне.

С большим бизнесом мы собираемся встретиться в июне. Будем говорить о развитии Донбасса. У нас есть план, мы предлагаем бизнесу инвестировать в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, – подчеркнул президент.

Он отметил, что с "представителями крупного бизнеса" встречается по очереди. 

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"Можем их называть олигархами. Встречался с Пинчуком. Встречался с... их не так много, кто-то еще приезжал к нам, уже не помню. Некоторые политики приезжали, они – тоже олигархи, но не будем говорить о них", – отметил Зеленский.

Он рассказал, что с Виктором Пинчуком встречался только для обсуждения кадрового назначения Леонида Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.

Также, Зеленский встречался с представителями крупного бизнеса впервые еще до объявления официальных результатов выборов. 

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Во время моего президентства взаимоотношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей, – обещал тогда еще будущий президент.

Игорь Коломойский тогда отреагировал отрицательно. По его словам, собирать всех вместе – это утопия, поскольку с мощным бизнесом не общаются как с колхозом.

"Это не колхозное собрание. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, то общайся один на один", – отмечал предприниматель.

Ранее сообщалось, что подсчитаны потери экономики Донбасса из-за войны. Эксперты впервые подсчитали, на сколько упал валовой региональный продукт Донбасса. Так для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на 4 630 долларов. Для Луганского - на 3 326 долларов.

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, экономика Донбасса, олигархи, олигархи в Украине
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