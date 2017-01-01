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Зеленский прокомментировал Приватбанк и отношения с Коломойским

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Владимир Зеленский утверждает, что будет защищать только интересы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровским
Администрация президента Украины

Во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровским, новоизбранный президент Владимир Зеленский высказался, что не намерен становиться на сторону бывших владельцев “Приватбанка“ и утверждает, что в этом вопросе будет защищать только интересы государства. 

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“Что касается “Приватбанка“, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне“, – сказал Зеленский.

Тоже самое он повторил при встрече с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее сообщалось, что суд отложил рассмотрение иска Коломойского по ПриватБанку. Иск о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка был подан 21 декабря 2016 года.

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Теги: Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Приватбанк, Валдис Домбровский
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