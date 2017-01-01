Зеленский прокомментировал Приватбанк и отношения с Коломойским

Владимир Зеленский утверждает, что будет защищать только интересы государства.

Во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровским, новоизбранный президент Владимир Зеленский высказался, что не намерен становиться на сторону бывших владельцев “Приватбанка“ и утверждает, что в этом вопросе будет защищать только интересы государства.

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“Что касается “Приватбанка“, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне“, – сказал Зеленский.

Тоже самое он повторил при встрече с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Що стосується «Приватбанку», я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці»,- заявив @ZelenskyyUA на зустрічі з Єврокомісаром @vdombrovskis — APU (@APUkraine) 4 червня 2019 р.

Ранее сообщалось, что суд отложил рассмотрение иска Коломойского по ПриватБанку. Иск о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка был подан 21 декабря 2016 года.