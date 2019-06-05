Зеленский высказался на счет дефолта в Украине

Новоизбранный президент Украины уверяет, что заявление о дефолте является не более, чем слухами.

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Во время встречи новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с Европейским комиссаров по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, Зеленский заявил о том, что информация о запланированном экономическом дефолте в Украине является не более, чем слухами.

“Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией“, - заявил президент.

“Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією”,- сказав Президент @ZelenskyyUA зустрічаючись із Єврокомісаром @vdombrovskis — APU (@APUkraine) 4 червня 2019 р.

Ранее сообщалось, что по заявлению Еврокомиссии, искусственный дефолт опасный для Украины. В Еврокомиссии заявили, что искусственный дефолт убил бы отношения с ЕС и имел бы очень высокую цену для Украины.