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Зеленский высказался на счет дефолта в Украине

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Новоизбранный президент Украины уверяет, что заявление о дефолте является не более, чем слухами.
Владимир Зеленский не рассматривает вариант дефолта в Украине
Владимир Зеленский не рассматривает вариант дефолта в Украине
Администрация президента Украины

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Во время встречи новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с Европейским комиссаров по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, Зеленский заявил о том, что информация о запланированном экономическом дефолте в Украине является не более, чем слухами.

“Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией“, - заявил президент.

Ранее сообщалось, что по заявлению Еврокомиссии, искусственный дефолт опасный для Украины. В Еврокомиссии заявили, что искусственный дефолт убил бы отношения с ЕС и имел бы очень высокую цену для Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, Валдис Домбровский, дефолт, дефолт в Украине, Игорь Коломойский
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