Правительство Зеленского снижать коммуналку не будет

Вместо этого команда Зеленского будет пытаться повышать доступность субсидии.

Новое правительство не будет снижать тарифы на коммунальные услуги, но позаботятся о субсидиях depositphotos.com

Представитель Президента в Кабмине Андрей Герус в интервью для РБК-Украина заявил, что новое правительство не будет снижать тарифы на коммунальные услуги, а украинцы, как и прежде, будут покупать электроэнергию, тепло и воду по рыночным ценам.

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Герус уверен, что значительно тарифы на коммуналку с осени вряд ли увеличатся, а в качестве доказательства напомнил, что вопреки заложенному в меморандуме с МВФ графику повышения цены на газ для населения, его стоимость не выросла, а упала на 21%.

Однако, снижение цен было обусловлено не столько действиями правительства, а мировой конъюнктурой, в результате чего стоимость газа снизилась во всем мире, включая ЕС, где Украина и приобретает топливо. То есть в случае роста глобальных цен, увеличится стоимость газа и в Украине.

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Андрей Герус отметил, что правительству не следует включаться в игру с искусственным снижением тарифов, а вместо этого сосредоточиться на ускорении экономического роста.

"Я думаю, если на следующей неделе не будет снижения тарифов, но через год экономика начнет расти темпами свыше 6%, а не 2,8%, как сейчас, то общество это почувствует и очень позитивно оценит. Ибо это означает, что будут расти доходы и благосостояние украинцев", – сказал представитель Зеленского.

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Он уточнил, что работа над изменением критериев для расчета субсидий уже активно началась в команде Президента. По его оценкам, в результате этого право на льготы смогут получить дополнительно около миллиона украинских семей, которые прежде потеряли его. Большая часть из указанного числа – пенсионеры старше 70 лет.

Ранее сообщалось, что ЗЕ-команда рассказала, что тариф на холодную воду будет расти. Повышение стоимости связано с ростом цен на электричество.