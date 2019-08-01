ЗЕ-команда предлагает сократить рабочий день пенсионерам

Кроме того, в команде президента хотят разрешить выходить на пенсию по желанию.

Эксперт по социальным вопросам Галина Третьякова, прошедшая в Верховную Рады по спискам партии Слуга народа, рассказала об основных проблемах в этой сфере и о том, какие законодательные изменения будут инициированы в этой сфере, передает Сегодня.

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Так, Третьякова отметила, что ЗЕ-команда предлагает запустить второй уровень пенсионного обеспечения. То есть, кроме обязательных отчислений в солидарную пенсионную систему, которая существует сейчас, будут введены и отчисления на персональные счета украинцев.

Также может быть введен и третий уровень пенсионного страхования – добровольный.

"Мы также будем стимулировать сбережения граждан и в третьем уровне пенсионного обеспечения. При этом мы будем делать это без государственного накопительного фонда, не привлекая к этому государство", – сказала Галина Третьякова.

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В перспективе деньги негосударственных пенсионных фондов планируется "заставить работать" на фондовом рынке.

Еще в команде президента предлагают разрешить добровольный выход на пенсию. То есть, даже если человек достиг 70-летнего возраста, его не смогут уволить с работы на том основании, что он достиг пенсионного возраста.

"Человек должен идти на пенсию, только когда он этого сам захочет", – считает Галина Третьякова.

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Нововведения предложат и людям, которые уже не могут или не хотят работать. В частности, добровольный выбор пенсионного возраста. Это значит, что человек сможет уйти на пенсию и в 55 лет, и в 70.

Однако формы социального обеспечения в разных случаях будут, очевидно, разными.

Еще один вариант, который хотят предложить людям предпенсионного или пенсионного возраста, – постепенный выход на пенсию.

"Человек сможет уже работать не 40 часов в неделю, а 30 или 20, замещая пенсией часть недополученного трудового дохода", – пояснила Галина Третьякова.

Ранее сообщалось, что ЗЕ-команда изменит критерии начисления субсидии. Право получать субсидии могут вернуть пенсионерам с маленькой пенсией и прописанными внуками.