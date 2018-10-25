В Раде "засветилась" нардеп с сумкой Gucci за 46 тысяч гривен

Дорогой аксесуар журналисты заметили у нардепа от Слуги народа Ирины Аллахвердиевой.

Народный депутат от партии Слуга народа 41-летняя Ирина Аллахвердиева пришла в Верховную Раду с брендовым аксессуаром. Внимание журналистов привлекла сумка Gucci.

Об этом пишет Страна.

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Небольшая стеганая сумка с брендовым логотипом стоит 1892 доллара или 469 тысяч 732 гривны.

“Подкладка аксессуара из микрофибры с замшевым эффектом. Откидной клапан сумки дополнен культовым логотипом бренда в форме двух букв G“ – говорится в сообщении.

Ирина занимала должность директора в страховой компании UNIQA (Николаев) Страна

Данная сумка стоит почти 2 тысячи долларов Страна

Ранее в Раду с брендовой сумкой пришла 28-летняя Ольга Коваль Страна

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Ранее сообщалось о том, чем владеет новый глава Конституционного суда Тупицкий. Должность главы Конституционного суда занял 56-летний Александр Тупицкий.

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