Пенсионерка хранила кукурузу в саквояже Louis Vuitton 1880 года
В Змиеве Харьковской области пенсионерка хранила кукурузу в раритетном саквояже Louis Vuitton 1880 года. Стоимость такого изделия может составлять около 10 тысяч долларов.
Об этом сообщает Харьков LiVE.
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Марина Малевская, опубликовавшая фотографии, уверена – саквояж оригинальный. Он выполнен в традиционном стиле, на заклепках и замках имеются фирменные надписи.
По словам пользователя Ольги Овчинниковой, на данный момент раритет уже находится в музее истории Слобожанщины в селе Артюховка.
Ранее сообщалось о том, сколько в Украине можно заработать на антиквариате. Барахолки в Украине развиты не так сильно, но у них есть большие перспективы.
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