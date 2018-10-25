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Пенсионерка хранила кукурузу в саквояже Louis Vuitton 1880 года

Комментариев: 2
Пенсионерка проживает в Харьковской области. Каким образом саквояж у нее – неизвестно.
Пенсионерка хранила кукурузу в саквояже Louis Vuitton 1880 года
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Пенсионерка хранила кукурузу в саквояже Louis Vuitton 1880 года
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В Змиеве Харьковской области пенсионерка хранила кукурузу в раритетном саквояже Louis Vuitton 1880 года. Стоимость такого изделия может составлять около 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает Харьков LiVE.

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Марина Малевская, опубликовавшая фотографии, уверена – саквояж оригинальный. Он выполнен в традиционном стиле, на заклепках и замках имеются фирменные надписи.

По словам пользователя Ольги Овчинниковой, на данный момент раритет уже находится в музее истории Слобожанщины в селе Артюховка.

Ранее сообщалось о том, сколько в Украине можно заработать на антиквариате. Барахолки в Украине развиты не так сильно, но у них есть большие перспективы.

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Теги: Louis Vuitton, саквояж, кукуруза
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.10.2019, 15:17
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гость
В каком музее Слобожанщины))) бабка его продать могла а не нашару дарить
гость  (аноним)  22.10.2019, 15:08
Оценка:  0
гость
Бабушку развели
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