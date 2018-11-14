Как в Нарнии: После покупки в интернете, мужчина нашел в шкафу 95 тыс евро
По словам Аделы Станичи, после покупки б/у шкафа в Интернете, ее муж нашел внутри 95 тысяч евро.
Об этом сообщают Финансы.
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Во время того, как Адела готовила обед, она услышала крики мужа: “Иди посмотри, что я нашел”. В шкафу они нашли металлическую коробку, заполненную купюрами по 500 евро.
После пересчета денег пара была удивлена: “Мы были в шоке. Мы не могли спать целую ночь”.
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Муж и жена Станичи испугались, что деньги в шкафу – это ловушка, поэтом приняли решение отдать их владельцу. Муж отправился на поиски собственника в соседний город и выяснил, то шкаф принадлежал отцу экс-хозяина шкафа.
Оказалось, что сын ничего не знал о деньгах его отца, но вознаградил супругов Станичи за честность неопределенной суммой.
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