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Как в Нарнии: После покупки в интернете, мужчина нашел в шкафу 95 тыс евро

Комментариев: 1
Мужчина нашел в купленном б/у шкафу 95 тыс евро и отдал их владельцу.
Мужчина нашел в шкафу 95 тыс евро и отдал владельцу
Мужчина нашел в шкафу 95 тыс евро и отдал владельцу
depositphotos.com

По словам Аделы Станичи, после покупки б/у шкафа в Интернете, ее муж нашел внутри 95 тысяч евро.

Об этом сообщают Финансы. 

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Во время того, как Адела готовила обед, она услышала крики мужа: “Иди посмотри, что я нашел”. В шкафу они нашли металлическую коробку, заполненную купюрами по 500 евро.

После пересчета денег пара была удивлена: “Мы были в шоке. Мы не могли спать целую ночь”. 

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Муж и жена Станичи испугались, что деньги в шкафу – это ловушка, поэтом приняли решение отдать их владельцу. Муж отправился на поиски собственника в соседний город и выяснил, то шкаф принадлежал отцу экс-хозяина шкафа.

Оказалось, что сын ничего не знал о деньгах его отца, но вознаградил супругов Станичи за честность неопределенной суммой.

Ранее сообщалось, сколько в Украине зарабатывают на антиквариате.

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Теги: клад, деньги в шкафу, сокровища, честный гражданин
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.11.2018, 12:01
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Непонятно зачем БМ эту новость в данную тему воткнул,тем более про другую страну.
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