Тест: Что вы знаете о старых деньгах?
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Проверьте свои знания об истории денег.
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С развитием или изменением политического строя, с появлением гиперинфляций, введением или отменой коллективной валюты менялись названия и национальные деньги. Но в некоторых странах все еще остались древние денежные единицы. А что вы знаете о старых деньгах?
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Ранее сообщалось, кто действительно финансирует Украину.
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