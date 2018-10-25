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Сколько стоит горячая ванна в разных регионах Украины

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Аналитики подсчитали, сколько стоит принять ванну в разных областях Украины .
В Киеве горячая ванна стоит 15,66 грн
В Киеве горячая ванна стоит 15,66 грн
depositphotos.com

Аналитики подсчитали стоимость принятия горячей ванны на 160 литров. Учитывалась только горячая вода, без холодной. Дороже всего это удовольствие оказалось в Северодонецке Луганской области – 18 грн.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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В Луцке горячая ванна обойдется в 17,13 грн, в Ровно – 16, 92 грн, в Житомире – 16, 72 грн. В столице стоимость оказалась средней и составила 15,66 грн.

Дешевле всего принимать ванну в Одессе (12,02 грн), Ивано-Франковске и Херсоне – по 13,25 грн

Сколько стоит горячая ванна в Украине
Сколько стоит горячая ванна в Украине
Слово и Дело

Ранее сообщалось о том, как изменились доходы и расходы украинцев за последние 5 лет. Журналисты сравнили заработные платы и расходы на коммунальные услуги за последние 5 лет.

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Теги: Украина, горячая ванна, цена
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