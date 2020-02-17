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Вырастет ли реальная зарплата в Украине в 2020 году

Комментариев: 3
Минэкономики прогнозирует реальный рост на уровне 8-9%.
В 2020 году реальная зарплата украинцев должна вырасти на 8-9%
В 2020 году реальная зарплата украинцев должна вырасти на 8-9%
depositphotos.com

В 2020 году реальная зарплата украинцев должна вырасти на 8-9%. Об этом заявил заместитель министра развития экономики Сергей Николайчук, пишет Hromadske.

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Такой рост прогнозируют чиновники, учитывая инфляцию в стране.

“Что касается зарплаты, мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть скорректированная на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на прошлогоднем уровне, то есть в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%, то где-то примерно 8-9% рост увидим в этом году“, — рассказал заместитель министра.

Николайчук подчеркнул, что темп инфляции в Украине сократился, соответственно, уменьшится и рост зарплат граждан.

Напомним, Кабмин опубликовал зарплаты министров за январь.

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Теги: зарплаты, рост зарплат, Минэкономики
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Комментариев (3)
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Яроcлав    17.02.2020, 19:18
Оценка:  0
Яроcлав
Повышение зарплат? А пока что происходит повышение количества платёжек за газ.
Опять ЗЕ нам в уши понос вливает?
гость  (аноним)  17.02.2020, 15:11
Оценка:  -2
гость
“Денег нет, но вы держитесь”: Богдан на Сейшелах обратился к украинцам

Ну шо сказать.... получите шо наскакали на мудане
Яроcлав    17.02.2020, 19:19
Оценка:  0
Яроcлав
"наскакали" мы себе Порошенка, а Клована это вы со своей рашки нам подсунули!!!!
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